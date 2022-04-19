Украинцев просят помочь найти мужчину, которого под Киевом украли русские "орки"

Украинцев просят помочь в поисках Александра Мальованого, который в середине марта был похищен российскими оккупантами в селе Рихта Вышгородского района Киевской области.
Призыв о помощи в Facebook опубликовала подруга мужчины Виктория Шилина.
"13 марта между 12 и 14 часами в селе Рихта Киевской области российскими военными был похищен гражданский - Мальованый Александр Петрович, родившийся 5 апреля 1974 года. Телефон: 0971120012", - написала женщина.
Он был одет в черные спортивные штаны с белыми полосками, синюю куртку с серым капюшоном (ORDANA).
Рост Александра примерно 174 см, вес около 90 кг, размер ноги 42-43.
Заметим, что из этого села был похищен только Александр. Но из соседних сел также "орки" забирали некоторых мужчин.
По предварительным предположениям местных жителей, пленных могли содержать в Дымере (завод Викналенд), Иванкове и Гостомеле.
Родные и близкие Александра будут благодарны за любую полезную информацию, которая сможет помочь найти мужчину.
Александр Мальованый
Ранее мы писали, что ОХМАТДЕТ нуждается в неотложной помощи каждого из нас.