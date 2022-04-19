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Украинцев просят помочь найти мужчину, которого под Киевом украли русские "орки"

Александр Малеванный был похищен российскими солдатами (фото: facebook.com/tatiana.ivchenko)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинцев просят помочь в поисках Александра Мальованого, который в середине марта был похищен российскими оккупантами в селе Рихта Вышгородского района Киевской области.

Призыв о помощи в Facebook опубликовала подруга мужчины Виктория Шилина.

"13 марта между 12 и 14 часами в селе Рихта Киевской области российскими военными был похищен гражданский - Мальованый Александр Петрович, родившийся 5 апреля 1974 года. Телефон: 0971120012", - написала женщина.

Он был одет в черные спортивные штаны с белыми полосками, синюю куртку с серым капюшоном (ORDANA).

Рост Александра примерно 174 см, вес около 90 кг, размер ноги 42-43.

Заметим, что из этого села был похищен только Александр. Но из соседних сел также "орки" забирали некоторых мужчин.

По предварительным предположениям местных жителей, пленных могли содержать в Дымере (завод Викналенд), Иванкове и Гостомеле.

Родные и близкие Александра будут благодарны за любую полезную информацию, которая сможет помочь найти мужчину.

Александр Мальованый

Ранее мы писали, что ОХМАТДЕТ нуждается в неотложной помощи каждого из нас.

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