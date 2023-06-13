Украинцы могут бесплатно отправить корм для животных Херсона: как это сделать

В Украине запущена еще одна инициатива в поддержку пострадавших от затопления животных Херсона и области.

Как работает благотворительная инициатива

По промокоду PETS147 все желающие могут бесплатно отправить через почтовый сервис корм для собак, кошек и других нуждающихся в помощи.

Алгоритм таков:

покупайте корм для животных - домашних любимцев, домашних и т.п.

создавайте посылку в мобильном приложении Meest ПОЧТА.

используйте промокод PETS147 для бесплатной доставки

указывайте получателем "Помощь Четырехлапым Херсон"

указывайте адрес получения: г. Львов, отделение №1, ул. Зеленая 147.

Все отправления будут приходить в хаб компании, откуда они будут развозиться по регионам, куда эвакуировали животных: в приюты, шелтеры, общежития и т.д.

“Все мы являемся свидетелями ужасных последствий подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. Среди жертв - животные, и они нуждаются в нашей помощи... Во время такой трагедии нам всем нужно объединиться и бороться с последствиями - кто как может. Мы пока не знаем масштаба разрушений, не можем подсчитать количество пострадавших – как людей, так и животных – но уже сейчас понятно, что нужно очень много помощи. Все посылки с кормом по промокоду мы доставим бесплатно тем, кто нуждается в этом”, - говорят активисты.

Добавим, что пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС животным также занимаются в частности: