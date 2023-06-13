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Украинцы могут бесплатно отправить корм для животных Херсона: как это сделать

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Вторник 13 июня 2023 18:39
Украинцы могут бесплатно отправить корм для животных Херсона: как это сделать Еще один способ помочь животным Херсона кормом (фото: Виталий Носач, РБК-Украина )
Автор: Анна Шиканова

В Украине запущена еще одна инициатива в поддержку пострадавших от затопления животных Херсона и области.

Ее запустили представители организации Street Culture и компании Meest ПОЧТА.

Как работает благотворительная инициатива

По промокоду PETS147 все желающие могут бесплатно отправить через почтовый сервис корм для собак, кошек и других нуждающихся в помощи.

Алгоритм таков:

  • покупайте корм для животных - домашних любимцев, домашних и т.п.
  • создавайте посылку в мобильном приложении Meest ПОЧТА.
  • используйте промокод PETS147 для бесплатной доставки
  • указывайте получателем "Помощь Четырехлапым Херсон"
  • указывайте адрес получения: г. Львов, отделение №1, ул. Зеленая 147.

Все отправления будут приходить в хаб компании, откуда они будут развозиться по регионам, куда эвакуировали животных: в приюты, шелтеры, общежития и т.д.

“Все мы являемся свидетелями ужасных последствий подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. Среди жертв - животные, и они нуждаются в нашей помощи... Во время такой трагедии нам всем нужно объединиться и бороться с последствиями - кто как может. Мы пока не знаем масштаба разрушений, не можем подсчитать количество пострадавших – как людей, так и животных – но уже сейчас понятно, что нужно очень много помощи. Все посылки с кормом по промокоду мы доставим бесплатно тем, кто нуждается в этом”, - говорят активисты.

Добавим, что пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС животным также занимаются в частности:

Напомним, ранее мы писали, что волонтер организовала срочный сбор для помощи военным.

А также мы рассказывали о том, что Сергей Притула обратился к украинцам после того, как акула съела россиянина.

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