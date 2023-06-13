Українці можуть безкоштовно відправити корм для тваринок Херсонщини: як це зробити

В Україні запустили ще одну ініціативу на підтримку постраждалих від затоплення тварин Херсону та області.

Як працює благодійна ініціатива

За промокодом PETS147 усі охочі можуть безкоштовно відправити через поштовий сервіс корм для собак, котів та інших тваринок, що потребують допомоги.

Алгоритм такий:

купуйте корм для тварин - домашніх улюбленців, свійських тощо

створюйте посилку у мобільному додатку Meest ПОШТА.

використовуйте промокод PETS147 для безкоштовної доставки

вказуйте отримувачем “Допомога Чотирилапим Херсон”

вказуйте адресу одержання: м. Львів, відділення №1, вул. Зелена 147.

Усі відправлення приходитимуть у хаб компанії, звідки їх будуть розвозити по регіонах, куди евакуювали тварин: у притулки, шелтери, гуртожитки тощо.

“Всі ми є свідками жахливих наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Серед жертв також - тварини, і вони потребують нашої допомоги... В час такої трагедії нам всім потрібно об’єднатися та боротися з наслідками - хто як може. Ми поки не знаємо масштабу руйнувань, не можемо підрахувати кількість постраждалих - як людей, так і тварин - але вже зараз зрозуміло, що потрібно дуже багато допомоги. Усі посилки з кормом за промокодом ми доставимо безкоштовно тим, хто в цьому потребує”, - кажуть активісти.

Додамо, що допомогою постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС тваринам також займаються зокрема: