Пішла ще у вівторок: під Києвом загадково зникла дівчина

У Києво-Святошинському районі зникла 16-річна дівчина (колаж РБК-Україна)

У Київ-Святошинському районі розшукують 16-річну Олену Копійку

У Києво-Святошинському районі в с. Віта Поштова, Київська область, зникла 16-річна дівчина Копійка Олена Дмитрівна, яка вийшла з будинку 9 квітня вранці і не повернулася. Зв'язок з дівчиною втрачено. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Дівчина пропала 9 квітня. Вона вийшла з дому о 8:00 і не повернулася.

"Києво-Святошинським відділом поліції розшукується неповнолітня Копійка Олена Дмитрівна, 16 років, яка 09.04.2019 близько 8: 00 пішла з постійного місця проживання, що по вул. Мічуріна, с. Віта Поштова і досі не повернулася. На зв'язок з рідними не виходить", - йдеться в повідомленні.

Києво-Святошинському районі зникла 16-річна дівчина – Копійка Олена Дмитрівна (фото: facebook.com/KyivOperativ)

ПРИКМЕТИ: на вигляд 18 років, зріст близько 175 см, повної статури, обличчя кругле, очі сірі, волосся русявого кольору, середньої довжини.

ОДЯГНЕНА: балоновая куртка світло-синього кольору, сукня темно-синього кольору, шкіряні чоботи чорного кольору.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування дівчини, повідомити за номером спецлінії поліції "102" або 097-753-82-39 (чергова частина Києво-Святошинського відділу поліції).

Нагадаємо, що у Києві таємничо зникла дівчина. Її шукають більше двох тижнів.

Раніше ми писали про викрадення дворічної дитини. Викрадення дитини відбулося 31 березня в Харкові. Викрадачем дівчинки виявився її біологічний батько, який є громадянином Франції. Чоловік заштовхав мати в квартиру, зв'язав за допомогою пластикових хомутів і зник разом з дворічною Еммою.

До речі, поліція оголосила в розшук двох небезпечних злочинців, які вчинили перестрілку зі співробітниками патрульної поліції.