Ведуча Лідія Таран розповіла дивовижну історію дівчинки, яка 11 років бореться з раком

13-річна дівчинка з Одеси Саша Брайловська відважно бореться з важким онкологічним захворюванням - дитина вже 11 років живе з четвертою стадією раку нервової системи, але ніколи не опускає руки, всім серцем вірить у своє одужання, будує плани на майбутнє, і вражає всесвітньо відомих лікарів України.
Історію дивної дівчинки розповіла телеведуча Лідія Таран у своєму Facebook.
У Саші діагностували останню стадію нейробластоми з метастазами в кістковому мозку, коли їй не було й півтора роки. З таким діагнозом виживає тільки кожен п'ятий, і медики спочатку не давали дитині шансів. Але сьогодні дівчинка майже подолала вже 5-й рецидив.
Між тим, в Україні й у світі навіть немає протоколів лікування, затверджених для п'ятого повернення хвороби.
"Це Сашка з Одеси. Вона унікальне створіння - мабуть, єдина дівчинка в світі, вже 11 років!!! - зі своїх 13 - живе з четвертою стадією раку! Таких життєлюбів і оптимістів ви навряд чи зустрічали раніше. Сашка зазнала вже стільки хімій, і обов'язково досягає черговий ремісії", - пише Таран.
Дівчинка Саша Брайловська практично все життя бореться з важким онкологічним захворюванням (фото: facebook.com/likataran)
Вона зазначає, що кожна наступна ремісія - коротше.
"Але шанс і вихід у тому, що Саша змогла доборотись і дорости до часу, коли вже є ліки, які можуть вбити цю гідру остаточно. Те, що було неможливо ще кілька років тому - тепер, за словами лікаря - реальність", - звернула увагу ведуча ТСН.
Лідія Таран з 13-річною Сашею Брайловською (фото: facebook.com/likataran)
Зараз оголошено збір коштів на кардинально нове лікування, визнана у світі, але поки не зареєстровано в Україні. Для бажаючих допомогти дитині опубліковані реквізити:
Брайловська Альбіна Іванівна, мама (ПриватБанк)
"І я прям дуже сильно вірю, що ми тут всі зможем зробити так, щоб цей Великдень мала вже зустріла не в Інституті раку, а на березі моря в своїй рідній Одесі, ну і щоб вітер куйовдив не перуку, а справжнє волосся!" - пише телеведуча Лідія Таран, яка три роки тому на своїх плечах носила втомлену Сашу по вулицях французької столиці - тоді журналісти у рамках благодійного спецпроекту возили дівчинку в Париж, де показували Ейфелеву вежу і Діснейленд
Три роки тому для дівчинки в період "затишшя" хвороби організували поїздку в Париж (фото: facebook.com/likataran)
Поки ж Саша чекає на результати аналізів. Маленька одеситка зізнається, що боїться, але вірить - у неї попереду ціле життя, і мріє побачити панд, а також побувати на концерті улюбленої групи.
Відео: 13-річна Саша з Одеси 11 років живе з раком 4-ї стадії
Раніше ми писали про те, що п'ятирічна дівчинка Вікуся потребує допомоги - дитині з важкою інвалідністю дуже необхідні кошти на лікування та реабілітацію.