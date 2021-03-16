Ведущая Лидия Таран рассказала историю удивительной девочки, которая 11 лет борется с раком

У Саши диагностировали последнюю стадию нейробластомы с метастазами в костном мозге, когда ей не было и полутора лет. С таким диагнозом выживает только каждый пятый, и медики сначала не давали ребенку шансов. Но сегодня девочка почти поборола уже 5-й рецидив.

Между тем, в Украине и в мире даже нет протоколов лечения, утвержденных для пятого возвращения болезни.

"Это Сашка из Одессы. Она уникальное создание - пожалуй, единственная девочка в мире, уже 11 лет!!! - из своих 13 - живет с четвертой стадией рака! Таких жизнелюбов и оптимистов вы вряд ли встречали ранее. Сашка претерпела уже столько химий, и обязательно достигает очередной ремиссии", - пишет Таран.

Девочка Саша Брайловская практически всю жизнь борется с тяжелым онкологическим заболеванием (фото: facebook.com/likataran)

Она отмечает, что каждая последующая ремиссия - короче.

"Но шанс и выход в том, что Саша смогла добороться и дорасти до времени, когда уже есть лекарства, которые могут убить эту гидру окончательно. То, что было невозможно еще несколько лет назад - теперь, по словам ее врача - реальность", - обратила внимание ведущая ТСН.

Лидия Таран с 13-летней Сашей Брайловской (фото: facebook.com/likataran)

Сейчас объявлен сбор средств на кардинально новое лечение, признанное в мире, но которое пока не зарегистрировано в Украине. Для желающих помочь ребенку опубликованы реквизиты:

Брайловская Альбина Ивановна, мама (ПриватБанк)

5169 3600 0865 4331 - гривны

4731 1856 1934 7351 - евро

4731 1856 1931 7032 - доллары

"И я прям очень сильно верю, что мы здесь все сможем сделать так, чтобы эту Пасху малышка уже встретила не в Институте рака, а на берегу моря в своей родной Одессе, ну и чтобы ветер трепал не парик, а настоящие волосы!" - пишет телеведущая Лидия Таран, которая три года назад на своих плечах носила уставшую Сашу по улицам французской столицы - тогда журналисты в рамках благотворительного спецпроекта возили девочку в Париж, где показывали Эйфелевую башню и Диснейленд.

Три года назад для девочки в период "затишья" болезни организовали поездку в Париж (фото: facebook.com/likataran)

Пока же Саша ждет результаты анализов. Маленькая одесситка признается, что боится, но верит - у нее впереди целая жизнь, и мечтает увидеть панд, а также побывать на концерте любимой группы.

Видео: 13-летняя Саша из Одессы 11 лет живет с раком 4-й стадии