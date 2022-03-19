Волонтери просять про допомогу: це дуже терміново і необхідно
Волонтери терміново збирають гроші на дефібрилятор з кардіостимулятором для госпіталю. Цей апарат допоможе врятувати життя пораненим у бою з російськими окупантами українським військовим.
Із закликом допомогти до українців звертається до Facebook відома волонтер Наталія Юсупова.
Волонтер підкреслює: це дуже терміново і необхідно!
"У госпіталь потрібен дефібрилятор з кардіостимулятором, простими словами, апарат, який заводить серце після зупинки", - написала Наталя.
"У госпіталях багато поранених, привозять у важкому стані, без рук, без ніг, з кульовими в голову і з іншими важкими пораненнями! Ціна апарату 220 тисяч, зі знижкою буде 185 тисяч. Прошу допомогти, кожна гривня - це допомога і шлях до порятунку людини", - написала вона.
Реквізити для допомоги:
5375 4115 0265 7732 (Монобанк)
4441 1144 5680 8508 (Монобанк)
UA613220010000026203302229154 (доларовий рахунок)
5437 5900 9030 3159 (Райффайзен Банк)
UA743229040000000002620836342 (IBAN)
[email protected] (PayPal)
Кожен з нас може допомогти врятувати десятки або навіть сотні життів (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Раніше ми писали, що відомий сайт став цілодобовою службою підтримки українців.
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