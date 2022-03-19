ru ua
Сб, 19 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Волонтери просять про допомогу: це дуже терміново і необхідно

Новость на русском →
Субота 19 березня 2022 11:00
Волонтери просять про допомогу: це дуже терміново і необхідно Волонтери звернулися до українців за допомогою (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Волонтери терміново збирають гроші на дефібрилятор з кардіостимулятором для госпіталю. Цей апарат допоможе врятувати життя пораненим у бою з російськими окупантами українським військовим.

Із закликом допомогти до українців звертається до Facebook відома волонтер Наталія Юсупова.

Волонтер підкреслює: це дуже терміново і необхідно!

"У госпіталь потрібен дефібрилятор з кардіостимулятором, простими словами, апарат, який заводить серце після зупинки", - написала Наталя.

"У госпіталях багато поранених, привозять у важкому стані, без рук, без ніг, з кульовими в голову і з іншими важкими пораненнями! Ціна апарату 220 тисяч, зі знижкою буде 185 тисяч. Прошу допомогти, кожна гривня - це допомога і шлях до порятунку людини", - написала вона.

Реквізити для допомоги:

5375 4115 0265 7732 (Монобанк)

4441 1144 5680 8508 (Монобанк)

UA613220010000026203302229154 (доларовий рахунок)

5437 5900 9030 3159 (Райффайзен Банк)

UA743229040000000002620836342 (IBAN)

[email protected] (PayPal)

Волонтери просять про допомогу: це дуже терміново і необхідно

Кожен з нас може допомогти врятувати десятки або навіть сотні життів (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Раніше ми писали, що відомий сайт став цілодобовою службою підтримки українців.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
нужна помошь
LITE
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів