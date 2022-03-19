Волонтеры просят о помощи: это очень срочно и необходимо
Волонтеры срочно собирают деньги на дефибриллятор с кардиостимулятором для госпиталя. Этот аппарат поможет спасти жизни раненным в бою с российскими оккупантами украинским военным.
С призывом помочь к украинцам обращается в Facebook известная волонтер Наталья Юсупова.
Волонтер подчеркивает: это очень срочно и необходимо!
"В госпиталь нужен дефибриллятор с кардиостимулятором, простыми словами, аппарат, который заводит сердце после остановки", - написала Наталья.
"В госпиталях много раненых, привозят в тяжелом состоянии, без рук, без ног, с пулевыми в голову и с другими тяжелейшими ранениями! Цена аппарата 220 тысяч, со скидкой будет 185 тысяч. Прошу помочь, каждая гривна - это помощь и путь к спасению человека", - написала она.
Реквизиты для помощи:
5375 4115 0265 7732 (Монобанк)
4441 1144 5680 8508 (Монобанк)
UA613220010000026203302229154 (долларовый счет)
5437 5900 9030 3159 (Райффайзен Банк)
UA743229040000000002620836342 (IBAN)
[email protected] (PayPal)
Каждый из нас может помочь спасти десятки или даже сотни жизней (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Ранее мы писали, что известный сайт стал круглосуточной службой поддержки украинцев.
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