Волонтеры просят о помощи: это очень срочно и необходимо

Волонтеры срочно собирают деньги на дефибриллятор с кардиостимулятором для госпиталя. Этот аппарат поможет спасти жизни раненным в бою с российскими оккупантами украинским военным.

С призывом помочь к украинцам обращается в Facebook известная волонтер Наталья Юсупова.

Каждый из нас может помочь спасти десятки или даже сотни жизней (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

"В госпиталях много раненых, привозят в тяжелом состоянии, без рук, без ног, с пулевыми в голову и с другими тяжелейшими ранениями! Цена аппарата 220 тысяч, со скидкой будет 185 тысяч. Прошу помочь, каждая гривна - это помощь и путь к спасению человека", - написала она.

"В госпиталь нужен дефибриллятор с кардиостимулятором, простыми словами, аппарат, который заводит сердце после остановки", - написала Наталья.

Волонтер подчеркивает: это очень срочно и необходимо!

Ранее мы писали, что известный сайт стал круглосуточной службой поддержки украинцев.

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