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Волонтеры просят о помощи: это очень срочно и необходимо

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Суббота 19 марта 2022 11:00
Волонтеры просят о помощи: это очень срочно и необходимо Волонтеры обратились к украинцам за помощью (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Волонтеры срочно собирают деньги на дефибриллятор с кардиостимулятором для госпиталя. Этот аппарат поможет спасти жизни раненным в бою с российскими оккупантами украинским военным.

С призывом помочь к украинцам обращается в Facebook известная волонтер Наталья Юсупова.

Волонтер подчеркивает: это очень срочно и необходимо!

"В госпиталь нужен дефибриллятор с кардиостимулятором, простыми словами, аппарат, который заводит сердце после остановки", - написала Наталья.

"В госпиталях много раненых, привозят в тяжелом состоянии, без рук, без ног, с пулевыми в голову и с другими тяжелейшими ранениями! Цена аппарата 220 тысяч, со скидкой будет 185 тысяч. Прошу помочь, каждая гривна - это помощь и путь к спасению человека", - написала она.

Реквизиты для помощи:

5375 4115 0265 7732 (Монобанк)

4441 1144 5680 8508 (Монобанк)

UA613220010000026203302229154 (долларовый счет)

5437 5900 9030 3159 (Райффайзен Банк)

UA743229040000000002620836342 (IBAN)

[email protected] (PayPal)

Волонтеры просят о помощи: это очень срочно и необходимо

Каждый из нас может помочь спасти десятки или даже сотни жизней (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Ранее мы писали, что известный сайт стал круглосуточной службой поддержки украинцев.

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