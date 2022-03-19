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Волонтери просять про допомогу: це дуже терміново і необхідно

Волонтери звернулися до українців за допомогою (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Волонтери терміново збирають гроші на дефібрилятор з кардіостимулятором для госпіталю. Цей апарат допоможе врятувати життя пораненим у бою з російськими окупантами українським військовим.

Із закликом допомогти до українців звертається до Facebook відома волонтер Наталія Юсупова.

Волонтер підкреслює: це дуже терміново і необхідно!

"У госпіталь потрібен дефібрилятор з кардіостимулятором, простими словами, апарат, який заводить серце після зупинки", - написала Наталя.

"У госпіталях багато поранених, привозять у важкому стані, без рук, без ніг, з кульовими в голову і з іншими важкими пораненнями! Ціна апарату 220 тисяч, зі знижкою буде 185 тисяч. Прошу допомогти, кожна гривня - це допомога і шлях до порятунку людини", - написала вона.

Реквізити для допомоги:

5375 4115 0265 7732 (Монобанк)

4441 1144 5680 8508 (Монобанк)

UA613220010000026203302229154 (доларовий рахунок)

5437 5900 9030 3159 (Райффайзен Банк)

UA743229040000000002620836342 (IBAN)

pp@nataliiayusupova.name (PayPal)

Кожен з нас може допомогти врятувати десятки або навіть сотні життів (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Раніше ми писали, що відомий сайт став цілодобовою службою підтримки українців.

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