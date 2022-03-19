UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Волонтеры просят о помощи: это очень срочно и необходимо

Волонтеры обратились к украинцам за помощью (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Волонтеры срочно собирают деньги на дефибриллятор с кардиостимулятором для госпиталя. Этот аппарат поможет спасти жизни раненным в бою с российскими оккупантами украинским военным.

С призывом помочь к украинцам обращается в Facebook известная волонтер Наталья Юсупова.

Волонтер подчеркивает: это очень срочно и необходимо!

"В госпиталь нужен дефибриллятор с кардиостимулятором, простыми словами, аппарат, который заводит сердце после остановки", - написала Наталья.

"В госпиталях много раненых, привозят в тяжелом состоянии, без рук, без ног, с пулевыми в голову и с другими тяжелейшими ранениями! Цена аппарата 220 тысяч, со скидкой будет 185 тысяч. Прошу помочь, каждая гривна - это помощь и путь к спасению человека", - написала она.

Реквизиты для помощи:

5375 4115 0265 7732 (Монобанк)

4441 1144 5680 8508 (Монобанк)

UA613220010000026203302229154 (долларовый счет)

5437 5900 9030 3159 (Райффайзен Банк)

UA743229040000000002620836342 (IBAN)

pp@nataliiayusupova.name (PayPal)

Каждый из нас может помочь спасти десятки или даже сотни жизней (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Ранее мы писали, что известный сайт стал круглосуточной службой поддержки украинцев.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
нужна помошь