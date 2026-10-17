Актер Владимир Гладкий ответил на оскорбления хейтеров из-за роли военного

Владимир Гладкий вспомнил оскорбительные комментарии

Актер не скрывает, что в соцсетях ему приходится читать резкие высказывания из-за выполнения военных ролей. Некоторые комментаторы подвергают сомнению его право носить форму в кадре, если он сам не воюет.

Гладкий вспомнил один из таких случаев и объяснил, почему не согласен с подобной критикой. По его мнению, воплощение образов украинских защитников в кино - это также способ продемонстрировать уважение к армии.

"Были комментарии: "чего ты, г*вно зубатое, надел форму?" Ну, то есть, были такие штуки. Но я считаю, что сейчас, это же мы наоборот приносим нашу армию, мы показываем, свое уважение к нашему войску", - рассказал актер.

"Или войско, или для войска"

В то же время Гладкий отметил, что осознает разницу между работой актера, играющего военного, и реальным боевым опытом защитников. Он уверен, что во время полномасштабной войны важно не только говорить о поддержке армии, но и помогать ей.

Артист также откровенно признался, что испытывает определенный внутренний дискомфорт из-за того, что сам не находится на фронте. По его словам, участие в помощи военным хотя бы частично облегчает это чувство.

"И вообще, я считаю, что сейчас должно быть либо войско, либо для войска. Слава Богу мы помогаем армии, и это хоть как-то сглаживает нашу совесть, что мы сейчас не на фронте", - добавил Владимир.

Как Гладкий помогает армии

Несмотря на критику из-за роли военных в кино, Владимир Гладкий приобщается к помощи украинской армии не только словами. Актер активно участвует в собрании на нужды ВСУ, в том числе на дроны, помогает обеспечивать защитников необходимым снаряжением и посещает военных.

Также в начале полномасштабного вторжения он помогал эвакуированным людям и приобщался к доставке гуманитарной помощи на деоккупированную Херсонщину.

Гладкий неоднократно отмечал, что каждый может быть полезен войску на своем месте, а поддержка защитников должна быть не только словами, но и конкретными действиями.