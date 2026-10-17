Актер Владимир Гладкий ответил на оскорбления хейтеров из-за роли военного
Украинский актер Владимир Гладкий столкнулся с критикой из-за военной роли, которую он исполняет на экране. Некоторые пользователи упрекают артиста за то, что он одевает военную форму, хотя сам не находится на фронте. Артист рассказал, как реагирует на такие упреки и почему считает, что сегодня каждый должен быть полезным украинскому войску.
Styler со ссылкой на программу "Наодинці з гламуром" рассказывает, что ответил актер своим критикам.
Владимир Гладкий вспомнил оскорбительные комментарии
Актер не скрывает, что в соцсетях ему приходится читать резкие высказывания из-за выполнения военных ролей. Некоторые комментаторы подвергают сомнению его право носить форму в кадре, если он сам не воюет.
Гладкий вспомнил один из таких случаев и объяснил, почему не согласен с подобной критикой. По его мнению, воплощение образов украинских защитников в кино - это также способ продемонстрировать уважение к армии.
"Были комментарии: "чего ты, г*вно зубатое, надел форму?" Ну, то есть, были такие штуки. Но я считаю, что сейчас, это же мы наоборот приносим нашу армию, мы показываем, свое уважение к нашему войску", - рассказал актер.
"Или войско, или для войска"
В то же время Гладкий отметил, что осознает разницу между работой актера, играющего военного, и реальным боевым опытом защитников. Он уверен, что во время полномасштабной войны важно не только говорить о поддержке армии, но и помогать ей.
Артист также откровенно признался, что испытывает определенный внутренний дискомфорт из-за того, что сам не находится на фронте. По его словам, участие в помощи военным хотя бы частично облегчает это чувство.
"И вообще, я считаю, что сейчас должно быть либо войско, либо для войска. Слава Богу мы помогаем армии, и это хоть как-то сглаживает нашу совесть, что мы сейчас не на фронте", - добавил Владимир.
Как Гладкий помогает армии
Несмотря на критику из-за роли военных в кино, Владимир Гладкий приобщается к помощи украинской армии не только словами. Актер активно участвует в собрании на нужды ВСУ, в том числе на дроны, помогает обеспечивать защитников необходимым снаряжением и посещает военных.
Также в начале полномасштабного вторжения он помогал эвакуированным людям и приобщался к доставке гуманитарной помощи на деоккупированную Херсонщину.
Гладкий неоднократно отмечал, что каждый может быть полезен войску на своем месте, а поддержка защитников должна быть не только словами, но и конкретными действиями.
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