Актор Володимир Гладкий відповів на образи хейтерів через роль військового

Володимир Гладкий пригадав образливі коментарі

Актор не приховує, що в соцмережах йому доводиться читати різкі висловлювання через виконання ролей військових. Деякі коментатори ставлять під сумнів його право носити форму в кадрі, якщо він сам не воює.

Гладкий пригадав один із таких випадків і пояснив, чому не погоджується з подібною критикою. На його думку, втілення образів українських захисників у кіно - це також спосіб продемонструвати повагу до армії.

"Були коментарі: "чого ти, г*вно зубате, одягнув форму?" Ну, тобто, були такі штуки. Але я вважаю, що зараз, це ж ми навпаки припідносимо нашу армію, ми показуємо, свою повагу до нашого війська", - розповів актор.

"Або військо, або для війська"

Водночас Гладкий наголосив, що усвідомлює різницю між роботою актора, який грає військового, та реальним бойовим досвідом захисників. Він переконаний, що під час повномасштабної війни важливо не лише говорити про підтримку армії, а й допомагати їй.

Артист також відверто зізнався, що відчуває певний внутрішній дискомфорт через те, що сам не перебуває на фронті. За його словами, участь у допомозі військовим хоча б частково полегшує це відчуття.

"І взагалі, я вважаю, що зараз має бути або військо, або для війська. Слава Богу ми допомагаємо армії, і це хоч якось згладжує нашу совість, що ми зараз не на фронті", - додав Володимир.

Як Гладкий допомагає армії

Попри критику через ролі військових у кіно, Володимир Гладкий долучається до допомоги українській армії не лише словами. Актор активно бере участь у зборах на потреби ЗСУ, зокрема на дрони, допомагає забезпечувати захисників необхідним спорядженням і відвідує військових.

Також на початку повномасштабного вторгнення він допомагав евакуйованим людям і долучався до доставлення гуманітарної допомоги на деокуповану Херсонщину.

Гладкий неодноразово наголошував, що кожен може бути корисним війську на своєму місці, а підтримка захисників має бути не лише словами, а й конкретними діями.