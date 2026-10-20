Дантес, Барских и Тарабарова: как изменились участники "Фабрики зірок-2" и чем они занимаются
После "Фабрики зірок-2" одни участники стали звездами украинской сцены, другие сменили профессию и отошли от публичности. За почти 18 лет их карьеры сложились по-разному - от сольных хитов и телевидения до жизни вне шоу-бизнеса.
Вспоминаем вместе со Styler с чего начиналась их популярность и куда привел каждый путь после шоу.
Владимир Дантес
Владимир Гудков, известный как Дантес, стал одним из победителей второго сезона "Фабрики зірок" в 2008 году. Зрители запомнили его благодаря вокалу, харизме и дуэту с Вадимом Олейником. После победы они создали группу "ДИО.фильмы", которая стала популярной благодаря песне "Девочка Оля".
После распада дуэта в 2015 году Дантес начал сольную карьеру, выпускал украиноязычные песни, работал телеведущим и участвовал в развлекательных проектах. Впоследствии он также попробовал себя в кино. Сегодня Дантес продолжает музыкальную и телевизионную деятельность в Украине. Также Владимир стал ведущим обновленной "Фабрики зірок".
Вадим Олейник
Вадим Олейник стал вторым победителем сезона вместе с Дантесом. До участия в шоу он работал продавцом и промоутером, а также обучался эстрадному вокалу. После победы его главным музыкальным проектом стала группа "ДИО.фильмы", с которой он выступал на концертах и записывал популярные песни.
После распада дуэта Олейник продолжил сольную карьеру, работал ведущим и занимался озвучиванием фильмов. Сейчас он живет в Киеве, развивает свои YouTube-проекты, записывает музыку и занимается спортивным контентом. В 2026 году он также начал развивать футбольный медиапроект "Троє в стінці".
Светлана Тарабарова
На "Фабриці зірок-2" певица выступала под именем Алиса Тарабарова и заняла второе место. Она привлекла внимание сильным вокалом и сценической подачей. После шоу стала участницей женской группы Real O, которую создала Наталья Могилевская. В коллективе также пели Регина Тодоренко, Елена Виноградова и Лина Мицуки.
Впоследствии Тарабарова покинула группу и начала сольную карьеру под своим именем. Она стала известна благодаря песням "Мені казково", "Світло в тобі" и "Повертайся живим". В настоящее время певица продолжает выступать, пишет музыку, воспитывает троих детей и работает музыкальной продюсершей Детского "Евровидения".
Влад Дарвин
Владислав Приходько, известный как Влад Дарвин, пришел на проект уже с музыкальным опытом: до шоу он работал фотокорреспондентом, учился в Институте международных отношений и занимался музыкой. На "Фабриці" он стал одним из финалистов и привлек внимание как исполнитель и автор песен. Псевдоним Дарвин закрепился за ним как раз при участии в проекте.
После шоу он продолжил музыкальную карьеру как певец и композитор, писал песни для других артистов, в частности Тины Кароль, Ани Лорак и Натальи Могилевской. В 2024 году его песня "Три сестри" снова привлекла внимание слушателей благодаря TikTok. Сейчас Дарвин продолжает заниматься музыкой, хотя ведет менее активную публичную жизнь, чем в начале карьеры.
Борис Апрель - Zi Faámelu
Борис Апрель стала одним из самых ярких участников сезона и заняла третье место. Она запомнилась высоким голосом, необычной внешностью, белыми волосами и сценическим образом, резко отличавшимся от других конкурсантов. После проекта артистка продолжила выступать, меняла сценические имена, в частности, на Зианджа, а впоследствии стала известной как Zi Faámelu.
Позже артистка сосредоточилась на собственной музыке и откровенно рассказала о своей гендерной идентичности. После начала полномасштабного вторжения она уехала из Украины в Германию, где получила статус беженки. В последние годы Zi Faámelu почти не ведет свои социальные сети, однако ранее Styler рассказывал, что она недавно записала видеообращение участникам обновленной "Фабрики зірок".
Макс Барских
Макс Барских, настоящее имя которого Николай Бортник, пришел на "Фабрику" как молодой артист и модель. Он запомнился не только выступлениями, но и громкой историей вокруг своих чувств к Светлане Лободе. Барских покинул проект по собственному желанию, но это не помешало ему построить успешную музыкальную карьеру.
После шоу он работал с продюсером Аланом Бадоевым и выпустил ряд хитов, среди которых "Туманы", "Берега" и "Лей, не жалей". Впоследствии стал одним из популярнейших украинских поп исполнителей. После начала полномасштабной войны он начал активно выпускать украиноязычные песни и продолжает концертную деятельность.
Регина Тодоренко
На "Фабрику зірок-2" Регина Тодоренко пришла в 18 лет, уже имея опыт работы на телевидении. После проекта она стала участницей группы Real O вместе с Тарабаровой, Виноградовой и Мицуки. Однако самую большую популярность ей принесла не музыка, а телевизионная карьера.
В 2014 году Тодоренко стала ведущей тревел-шоу "Орел і решка", после чего продолжила работу на российском телевидении. Она вышла замуж за российского певца Влада Топалова и осталась жить в России. Сейчас Регина работает на российском телевидении и никак не комментирует войну.
Елена Виноградова
Елена Виноградова, настоящая фамилия которой Кушниренко, до шоу работала артисткой шоу-балета. После "Фабрики" она стала одной из участниц Real O. Группа исполняла попмузыку и быстро стала известна благодаря молодежному образу и песням, которые звучали на радио и телевидении.
После завершения активной деятельности Виноградова отошла от музыкальной карьеры. Пока известно, что она много лет живет в России, замужем за певцом Виталием Чирвой и воспитывает детей. Известно, что они поддерживают связь с Региной Тодоренко.
Лина Мицуки
Лина Мицуки пришла на шоу с опытом обучения вокалу и игры на фортепиано. Для участия в проекте она также изучала иностранные языки. На "Фабриці" она запомнилась вокалом и необычной внешностью, а по завершении сезона стала участницей Real O.
После выхода из Real O Мицуки пробовала развивать сольную карьеру, выступала в музыкальных заведениях Харькова и пела в группе Saffron Hearts, работавшей в стиле регги. После начала полномасштабной войны она уехала из Украины. Тогда артистка жила в Непале, занималась музыкой и участвовала в съемках фильма. Где сейчас Лина Мицуки - неизвестно.
Марк Савин
Марк Савин до участия в "Фабриці зірок-2" уже имел вокальную подготовку: выступал в клубах и музыкальных проектах, учился в эстрадно-цирковом училище и участвовал в конкурсах. На шоу он запомнился как вокалист и автор песен. В ноябре 2008 года он покинул проект вместе с Карой Кай.
После "Фабрики" Савин работал телеведущим на Новом канале, а в 2010 году создал музыкальный лейбл Love Inc Music. Также он участвовал в международных музыкальных конкурсах. В дальнейшем его публичная активность снизилась, однако музыку он не покинул.
Анастасия Востокова
Анастасия Востокова до проекта работала телеведущей. На "Фабриці" она пыталась раскрыться как певица, участвовала в вокальных выступлениях и стала одной из участниц, которую Наталья Могилевская рассматривала для дальнейшей работы в музыкальной индустрии. После завершения шоу Востокова присоединилась к обновленному составу Real O.
Несмотря на участие в группе, она не стала настолько известна, как Тарабарова или Тодоренко. После начала полномасштабного вторжения певица переехала в Грузию и рассказывала о жизни в своем телеграмм канале. Однако в 2025 году она перестала вести свои соцсети вообще.
Кара Кай
Кара Кай пришла на "Фабрику" в 27 лет, до этого работала администратором. На шоу она запомнилась выразительным характером и желанием реализовать себя в музыке. Вместе с Марком Савиным исполняла конкурсные песни, среди которых "No Connect" и "Я выбираю тебя". В ноябре 2008 года оба участника покинули проект.
После шоу Кара Кай не стала постоянной фигурой украинского шоу-бизнеса. После начала полномасштабного вторжения она вместе с детьми переехала в Великобританию, где проживает и сейчас. Женщина делится в своем Instagram моментами из жизни, но о дальнейших творческих планах ничего не известно.
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