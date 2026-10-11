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Главная Люди Игорь Ласточкин станцевал в блиндаже ради сбора на пикап: новое видео военного
Люди 11 октября 2026, 12:55

Игорь Ласточкин станцевал в блиндаже ради сбора на пикап: новое видео военного

Юморист решил необычным способом привлечь внимание к потребностям своего подразделения и получил поддержку коллег и подписчиков
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Игорь Ласточкин станцевал в блиндаже (фото: Styler)
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Украинский юморист и телеведущий Игорь Ласточкин, ныне служащий в ВСУ, опубликовал новое видео с военных позиций. Звезда "Ліги сміху" устроил танец в блиндаже, чтобы привлечь внимание к сбору средств на автомобиль для сослуживцев.

Что показал артист, и как на его инициативу отреагировали украинские знаменитости, рассказывает Styler.

Игорь Ласточкин станцевал в блиндаже

В этот раз артист решил устроить импровизированный танец в блиндаже и при этом напомнить подписчикам о нуждах военных.

На своей странице в Instagram Ласточкин опубликовал ролик, в котором танцует под трек Mi Chico от DJ Goja. В кадре юморист появился в военной форме, бронежилете и шлеме, а местом для импровизированной танцплощадки стал узкий блиндаж.

Как объяснил сам Ласточкин, видео он записал не только ради развлечения. Таким способом военнослужащий решил обратить внимание на сбор средств на пикап для собратьев.

"Я вам танец, вы нам забрасываете донат на пикап", - написал он под роликом.

Как отреагировали на видео Ласточкина

Видео юмориста вызвало активную реакцию в Instagram. Под сообщением появились сотни комментариев.

На публикацию отреагировали и украинские знаменитости. В частности, телеведущий Андрей Бедняков.

Комментарий под постом (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Также отреагировала певица Alyona Alyona.

Комментарий под постом (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

А еще отреагировал Вова Дантес.

Комментарий под постом (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Многие пользователи также поддержали Игоря. Украинцы благодарят его за защиту.

Комментарий под постом (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Что известно о службе Игоря Ласточкина

О мобилизации юморист сообщил в феврале 2025 года. Тогда он опубликовал в соцсетях фото военного билета и оружия, подтвердив, что присоединился к ВСУ.

В настоящее время Ласточкин служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодний Яр". Сначала он был пилотом FPV-дронов, а впоследствии стал командиром взвода аэроразведки.

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