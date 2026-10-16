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Главная Люди Лера Мандзюк призналась в домогательствах родственника в 6-летнем возрасте: "Думала, хочет обнять"
Люди 16 октября 2026 · 14:05
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Лера Мандзюк призналась в домогательствах родственника в 6-летнем возрасте: "Думала, хочет обнять"

Артистка поделилась воспоминаниями, которые болезненны для нее до сих пор
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Лера Мандзюк призналась в домогательствах родственника в 6-летнем возрасте: "Думала, хочет обнять"

Юмористка объяснила свое многолетнее молчание (фото: Styler)

Украинская стендап-комикесса Лера Мандзюк поделилась воспоминаниями о событии, которое произошло, когда ей было всего шесть лет. Артистка призналась, что пережитое оставило глубокий след в ее жизни, а страх осуждения и возможного наказания заставлял ее долгое время никому не рассказывать о случившемся.

Styler со ссылкой на интервью артистки Маши Ефросининой рассказывает, что именно вспомнила юмористка и как объяснила свое многолетнее молчание.

Воспоминание, которое осталось с детства

Во время разговора Лера призналась, что испытала крайне неприятный случай с участием родственника. В шестилетнем возрасте она не могла осознать, что происходит, и поначалу восприняла поведение мужчины как обычные объятия.
Впоследствии артистка поняла, что столкнулась с сексуальным насилием. Этот опыт повлиял на чувство безопасности и стал причиной страха перед ситуациями, связанными с интимностью.

"Не люблю груши по сегодняшний день... Там произошла неприятная ситуация. Этот мужчина оказался педофилом, я тогда не знала такого слова. Я не понимала, что происходит. Сначала я подумала, что он хочет меня обнять... Я не сразу поняла, что мы не просто обнимаемся. С того момента у меня была страшная травма: и страх, и запрет всего, что касается секса", - вспомнила комикесса, объяснив, что некоторые ассоциации до сих пор возвращают ее к тем событиям.

По словам Мандзюк, последствия пережитого проявлялись и в повседневной жизни. В частности, она долго не хотела носить платья, а впоследствии осознала, что это могло быть связано с детской травмой.

Почему Лера Мандзюк годами никому не рассказывала о пережитом

В детстве девочка боялась, что взрослые могут ее отругать или наказать. Она также переживала, что после рассказа об инциденте люди начнут иначе к нему относиться.

Впоследствии к этим опасениям добавилось ложное чувство собственной вины. Артистка объяснила, что некоторое время вообще не упоминала о том случае, а вернулась к воспоминаниям уже во время студенческих лет.

"Сейчас я понимаю, что в этом нет моей вины. Мне было шесть лет, я был ребенок. И единственный человек, который виноват, это этот мужчина", - подчеркнула Мандзюк.

Комикеса также отметила, что мужчина, о котором она рассказала, до сих пор жив. По ее словам, пережитое стало для нее трудным опытом, о котором она долго не могла говорить открыто.

Как детская травма повлияла на жизнь артистки

Мандзюк вспомнила, что после этого случая ей было сложно чувствовать себя свободно даже в обычных жизненных ситуациях. Она часто поправляла платье, пытаясь прикрыть ноги, ведь считала одежду слишком короткой.

Впоследствии артистка начала переосмысливать собственный опыт и поняла, как сильно он повлиял на ее восприятие себя. По ее словам, последствия ощущались не только в личной жизни, но и формировании ее личности.

"Это очень повлияло на меня как на девушку, личность и стендап-комикессу в частности", - поделилась она.

Почему комикеса решила заговорить об этом публично

Теперь Лера Мандзюк убеждена, что пережитое не должно становиться поводом для стыда или умалчивания. Она решила рассказать свою историю, чтобы напомнить: ответственность за сексуальное насилие всегда лежит на обидчике, а не на пострадавшем ребенке.

"Я не согласна с тем, что это такая вещь, которую нужно скрывать, стесняться или бояться об этом говорить", - заявила артистка.

Что еще известно о детстве Леры Мандзюк

Лера выросла в многодетной семье в Закарпатье и была наименьшим, восьмым ребенком. Ее детство было непростым: когда девочке исполнилось три года, отец ушел из семьи, а потом семья столкнулась с новыми испытаниями.

Когда Лере было девять, ее мать перенесла инсульт. Тогда девочке и ее старшей сестре пришлось брать на себя часть домашних обязанностей и ухаживать за хозяйством. Сама комикеса неоднократно вспоминала, что в детстве ей не хватало не только материального достатка, но и слышанных ее ощущений.

В своих интервью она также рассказывала о жестоком обращении со стороны старших братьев. По словам Мандзюк, в семье физические наказания были частью ее детского опыта, а жалобы не всегда помогали изменить ситуацию.

Впоследствии артистка начала говорить о сложных семейных обстоятельствах в своих стендапах. Она объясняла, что часто превращала болезненные воспоминания в шутки, ведь они оставили заметный след в ее жизни. В то же время Мандзюк отмечала, что не хочет всю жизнь винить родных, а стремится осмыслить пережитое и двигаться дальше.

Ранее мы рассказывали о том, как Лера Мандзюк и Кристина Соловой показались в модных нарядах на фотографиях в Риме.

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