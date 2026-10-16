Лєра Мандзюк зізналася в домаганнях родича у 6-річному віці: "Думала, хоче обійняти"

Українська стендап-комікеса Лєра Мандзюк поділилася спогадами про подію, що трапилася, коли їй було лише шість років. Артистка зізналася, що пережите залишило глибокий слід у її житті, а страх осуду та можливого покарання змушував її тривалий час нікому не розповідати про те, що сталося.

Styler з посиланням на інтерв'ю артистки Маші Єфросиніній розповідає, що саме пригадала гумористка та як пояснила своє багаторічне мовчання.

Спогад, який залишився з дитинства

Під час розмови Лєра зізналася, що пережила вкрай неприємний випадок за участю родича. У шестирічному віці вона не могла усвідомити, що відбувається, і спочатку сприйняла поведінку чоловіка як звичайні обійми.

Згодом артистка зрозуміла, що зіткнулася із сексуальним насильством. Цей досвід вплинув на її відчуття безпеки та став причиною страху перед ситуаціями, пов'язаними з інтимністю.

"Не люблю груші по сьогоднішній день… Там сталася неприємна ситуація. Цей чоловік виявився педофілом, я тоді не знала такого слова. Я не розуміла, що відбувається. Спочатку я подумала, що він хоче мене обійняти… Я не відразу зрозуміла, що ми не просто обіймаємося. З того моменту в мене була страшна травма: і страх, і заборона всього, що стосується сексу", - згадала комікеса, пояснивши, що певні асоціації досі повертають її до тих подій.

За словами Мандзюк, наслідки пережитого проявлялися і в повсякденному житті. Зокрема, вона тривалий час не хотіла носити сукні, а згодом усвідомила, що це могло бути пов'язано з дитячою травмою.

Чому Лєра Мандзюк роками нікому не розповідала про пережите

У дитинстві дівчинка боялася, що дорослі можуть її насварити або покарати. Вона також переживала, що після розповіді про інцидент люди почнуть інакше до неї ставитися.

Згодом до цих побоювань додалося хибне відчуття власної провини. Артистка пояснила, що певний час узагалі не згадувала про той випадок, а повернулася до спогадів уже під час студентських років.

"Зараз я розумію, що у тому немає моєї провини. Мені було шість років, я була дитина. І єдина людина, яка винна, це цей чоловік", - наголосила Мандзюк.

Комікеса також зазначила, що чоловік, про якого вона розповіла, досі живий. За її словами, пережите стало для неї важким досвідом, про який вона довго не могла говорити відкрито.

Як дитяча травма вплинула на життя артистки

Мандзюк пригадала, що після того випадку їй було складно почуватися вільно навіть у звичайних життєвих ситуаціях. Вона часто поправляла сукню, намагаючись прикрити ноги, адже вважала одяг надто коротким.

Згодом артистка почала переосмислювати власний досвід і зрозуміла, наскільки сильно він вплинув на її сприйняття себе. За її словами, наслідки відчувалися не лише в особистому житті, а й у формуванні її особистості.

"Це дуже вплинуло на мене як на дівчину, особистість і стендап-комікесу зокрема", - поділилася вона.

Чому комікеса вирішила заговорити про це публічно

Тепер Лєра Мандзюк переконана, що пережите не повинно ставати приводом для сорому чи замовчування. Вона вирішила розповісти свою історію, щоб нагадати: відповідальність за сексуальне насильство завжди лежить на кривдникові, а не на дитині, яка постраждала.

"Я не згодна з тим, що це така річ, яку треба приховувати, соромитись або боятися про це говорити", - заявила артистка.

Що ще відомо про дитинство Лєри Мандзюк

Лєра виросла в багатодітній родині на Закарпатті й була наймолодшою, восьмою дитиною. Її дитинство було непростим: коли дівчинці виповнилося три роки, батько пішов із сім'ї, а згодом родина зіткнулася з новими випробуваннями.

Коли Лєрі було дев'ять, її мама перенесла інсульт. Тоді дівчинці та її старшій сестрі довелося брати на себе частину домашніх обов'язків і доглядати за господарством. Сама комікеса неодноразово згадувала, що в дитинстві їй бракувало не лише матеріального достатку, а й відчуття, що її чують.

В своїх інтерв'ю вона також розповідала про жорстоке поводження з боку старших братів. За словами Мандзюк, у родині фізичні покарання були частиною її дитячого досвіду, а скарги не завжди допомагали змінити ситуацію.

Згодом артистка почала говорити про складні сімейні обставини у своїх стендапах. Вона пояснювала, що часто перетворювала болісні спогади на жарти, адже вони залишили помітний слід у її житті. Водночас Мандзюк наголошувала, що не хоче все життя звинувачувати рідних, а прагне осмислити пережите й рухатися далі.