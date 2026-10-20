Павел Зибров рассказал о гибели друга на фронте и назвал свой главный страх (видео)

Гибель близкого друга, который 13 лет был рядом

Певец признался, что сегодня самый большой его страх - потерять тех, кто дорог сердцу. Особенно болезненной для него стала история Сергея, много лет помогавшего семье артиста в работе и повседневной жизни.

"Страх потерять своих близких. Кого ты любишь, кого ты знаешь, кто с тобой рядом. У меня большая была и до сих пор остается - это Сергей, который 13 лет у нас водителем был. Он не просто водитель... И в химчистку, и ребенка отвез, и девушек... На гастроли мы едем, балерин моих бек-вокал забрал отвез на радио елевидение. Ну, это человек-помощник, это не просто водитель. Сергей, да..." - рассказал он.

По словам Зиброва, Сергей стал для него и его близких "своим человеком". Именно поэтому известие о его пропаже без вести, а впоследствии и о гибели стало огромным ударом.

Артист также поделился воспоминаниями о последней встрече. Перед исчезновением Сергей приехал к ним, чтобы попрощаться, и привез подарки для семьи и любимой собаки.

"И он приехал попрощаться будто с нами. Его отпустили на пару дней, он заехал к нам. Привез мне мой любимый коньяк, Марине Владимировне - ее любимый яичный ликер, а собаке - два килограмма ливерной колбасы. Я говорю: "Зачем же столько?" Ну, собака, овчарка, она его любила - Габби. И так мы два часа проговорили", - добавил артист.

Зибров с особой болью вспомнил, что во время этого разговора Сергей не терял оптимизма. Несмотря на длительную службу на фронте, он верил, что скоро вернется домой.

"И у него такой оптимизм был: "Я еще немножечко, я уже 3,5 года воюю, я еще немножечко - и я вернусь". И на день рождения Марины Владимировны - это было 25-го - он перезвонил, а на второй день исчез. Пропал... пропал... пропал... это огромная боль", - объяснил Павел.

Певец подчеркнул, что такие потери заставляют иначе смотреть на привычные вещи. Теперь он постоянно переживает за своих родных, ведь война каждый день напоминает об опасности, которая может затронуть любую семью.

"Я боюсь за своих родных. Тем более сейчас такое, что каждый день летает, каждый день что-то срывается... А там знакомые, там друзья... Война... Война есть война", - сказал Зибров.

Веселые песни уже "не пишутся"

До полномасштабной войны творчество Зиброва и его коллег часто было связано с легкими, жизнерадостными композициями - песнями для свадеб, танцев и дискотек. Однако после начала российского вторжения сменились и темы, к которым обращаются украинские авторы, и внутреннее состояние самих артистов.

Зибров признался, что ему хочется возвращаться в оптимистический репертуар, ведь по характеру он остается оптимистом. Однако пережитые события влияют на музыку, которую он пробует создавать.

"Хочется оптимистичных песен писать, я же оптимист... Мы посмотрели это, с Юрой Рыбчинским, Николай Щур... Мы же все писали: свадьбы, танцы, дискотеки... А пришла война - о чем все пишут: "Пока будут выстрелы, мама не уснет, а я верю и знаю. наяву". Такие вещи ты пишешь..." - сказал певец.

Артист объяснил, что даже при наличии хороших стихотворений ему не всегда удается превратить их в веселую композицию. Он может сесть за инструмент, попытаться настроиться на работу, но нужное настроение так и не приходит.



"А веселые я заказываю. Вот у меня не получается. И хорошие же стихи есть. Я сажусь за инструмент, у меня в подвале есть инструмент, прекрасный, супер - не идет. И вроде лошадка выпил, и еще раз лошадка - не идет... Не идет. И я отдаю своим друзьям", - резюмировал Павел.

Не единственная тяжелая потеря

Война - не единственное испытание, с которым Павлу Зиброву пришлось столкнуться в последнее время. Еще одним болезненным ударом для певца стала смерть его любимой овчарки Габби , прожившей с семьей 12 лет. За это время собака стала не просто домашней любимицей, а настоящим членом семьи, к которой все привыкли и очень привязались.

Впоследствии родные решили подарить певцу новую овчарку по имени Джесси. Это произошло как раз в День рождения артиста.

Конечно, новый домашний любимец не может заменить Габби, однако появление щенка стало для семьи возможностью вновь ощутить радость от заботы о четырехлапом друге.