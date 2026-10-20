Павло Зібров розповів про загибель друга на фронті та назвав свій головний страх (відео)

Загибель близького друга, який 13 років був поруч

Співак зізнався, що сьогодні найбільший його страх - втратити тих, хто дорогий серцю. Особливо болісною для нього стала історія Сергія, який багато років допомагав родині артиста в роботі й повсякденному житті.

"Страх втратити своїх близьких. Кого ти любиш, кого ти знаєш, хто з тобою поряд. У мене велика була і до сих пір залишається - це Сергій, який 13 років у нас водієм був. Він не просто водій... І в хімчистку, і дитину відвіз, і дівчат... На гастролі ми їдем, балерин моїх, бек-вокал забрав, відвіз на радіо, на телебачення. Ну, це людина-помічник, це не просто водій. Сергій, да..." - розповів він.

За словами Зіброва, Сергій став для нього та його близьких "своєю людиною". Саме тому звістка про його зникнення безвісти, а згодом і про загибель, стала величезним ударом.

Артист також поділився спогадами про останню зустріч. Перед зникненням Сергій приїхав до них, щоб попрощатися, і навіть привіз подарунки для родини та улюбленої собаки.

"І він приїхав попрощатися ніби з нами. Його відпустили на пару днів, він заїхав до нас. Привіз мені мій улюблений коньяк, Марині Володимирівні - її улюблений яєчний лікер, а собаці - два кілограми ліверної ковбаси. Я кажу: "Навіщо ж стільки?" Ну, собака вівчарка, вона його любила - Габбі. І так ми дві години поговорили", - додав артист.

Зібров з особливим болем згадав, що під час тієї розмови Сергій не втрачав оптимізму. Попри тривалу службу на фронті, він вірив, що незабаром повернеться додому.

"І в нього такий оптимізм був: "Я ще трішечки, я вже 3,5 роки воюю, я ще трішечки - і я повернусь". І на день народження Марини Володимирівни - це було 25-го - він передзвонив, а на другий день зник. Зник… зник… зник. І через рік його, на жаль, передали… Отаке: кого ти знаєш, любиш і втрачаєш - оце величезний біль", - пояснив Павло.

Співак наголосив, що такі втрати змушують інакше дивитися на звичні речі. Тепер він постійно хвилюється за своїх рідних, адже війна щодня нагадує про небезпеку, яка може торкнутися будь-якої родини.

"Я боюся за своїх рідних. Тим паче, зараз таке, що кожен день літає, кожен день щось зривається... А там знайомі, там друзі... Війна... Війна є війна", - сказав Зібров.

Веселі пісні вже "не пишуться"

До повномасштабної війни творчість Зіброва та його колег часто була пов'язана з легкими, життєрадісними композиціями - піснями для весіль, танців і дискотек. Однак після початку російського вторгнення змінилися і теми, до яких звертаються українські автори, і внутрішній стан самих артистів.

Зібров зізнався, що йому хочеться повертатися до оптимістичного репертуару, адже за характером він залишається оптимістом. Проте пережиті події впливають на музику, яку він намагається створювати.

"Хочеться оптимістичних пісень писати, я ж оптиміст... Ми подивилися оце, з Юрою Рибчинським, Микола Щур... Ми ж все писали: весілля, танці, дискотеки... А прийшла війна - про що всі пишуть: "Поки будуть постріли, мама не засне, а я вірю і знаю, що до тих днів доживу і побачу країну щасливу свою наяву". Отакі речі ти пишеш..." - сказав співак.

Артист пояснив, що навіть за наявності гарних віршів йому не завжди вдається перетворити їх на веселу композицію. Він може сісти за інструмент, спробувати налаштуватися на роботу, але потрібний настрій так і не приходить.



"А веселі я замовляю. От у мене не получається. І гарні ж вірші є. Я сідаю за інструмент, у мене в підвалі є інструмент, прекрасний, супер - не йде. І вроді конячка випив, і ще раз конячка - не йде... Не йде. І я віддаю своїм друзям", - резюмував Павло.

Не єдина важка втрата

Війна - не єдине випробування, з яким Павлу Зіброву довелося зіткнутися останнім часом. Ще одним болючим ударом для співака стала смерть його улюбленої вівчарки Габбі, яка прожила з родиною 12 років. За цей час собака стала не просто домашньою улюбленицею, а справжнім членом родини, до якого всі звикли й дуже прив'язалися.

Згодом рідні вирішили подарувати співакові нову вівчарку на ім'я Джессі. Це сталося якраз на День народження артиста.

Звісно, новий домашній улюбленець не може замінити Габбі, проте поява цуценяти стала для родини можливістю знову відчути радість від турботи про чотирилапого друга.