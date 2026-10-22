rbc.ua
Люди Тренды Холостяк Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Люди Племянницы-танкистки и родственница-артиллеристка: Тамара Яценко рассказала о близких на войне
Люди 22 октября 2026, 11:29

Племянницы-танкистки и родственница-артиллеристка: Тамара Яценко рассказала о близких на войне

Артистка призналась, что ее избранник Олег Коваленко тоже в свое время пытался мобилизоваться
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Народная артистка гордится решением близкого человека пойти в армию (фото: Styler)
Поделиться:

Народная артистка Украины Тамара Яценко рассказала о своих родных, приобщившихся к защите страны. Дочь ее двоюродного брата добровольно вступила в ряды ВСУ и овладела артиллерийским делом, а другие родственницы служат танкистками.

Styler со ссылкой на интервью на YouTube-канале Наталки Влащенко рассказывает детали.

О близких родственниках в ВСУ

Звезда "Шоу довгоносиків" поделилась кадрами, на которых ее родственница работает с артиллерийской установкой. По словам актрисы, женщина сама решила встать на защиту Украины, хотя воспитывает двоих детей.

Родственница актрисы в рядах ВСУ (скриншот)

Яценко не скрывает гордости за ее выбор. В интервью она рассказала, что военная служба стала частью жизни и других ее родных.

"Это дочь моего двоюродного брата. Да. она захотела. Тем более, у нее две дочери. Племяннички мои тоже танкистки", - поделилась Тамара.

Олег Коваленко тоже хотел уйти на фронт

Актриса вспомнила и о своем избраннике, актере Олеге Коваленко. По ее словам, он также в свое время пытался присоединиться к армии, однако тогда получил отказ. Впоследствии мужчине исполнилось 60 лет.

Яценко рассказала, что ее любимый лично приходил в военкомат и ждал в очереди, надеясь попасть в армию.

"Мой Олег тоже ходил, в очереди стоял. Сначала сказали, что не надо, а потом ему уже 60 исполнилось", - рассказала звезда.

Что известно о родственниках актрисы в России

Полномасштабная война изменила и личную жизнь Тамары Яценко, в частности, ее отношения с родными. Актриса рассказывала, что часть ее семьи проживает в России, однако после начала вторжения они не смогли найти общий язык из-за взглядов на события в Украине.

Одной из самых болезненных для артистки стал разговор с женой ее покойного брата. По словам Яценко, во время телефонного звонка в начале войны родственница начала обвинять украинцев в разрушениях на Донбассе. После этого общение между ними фактически прекратилось.

Артистка также упоминала, что ее брат тяжело переживал войну и постоянно следил за новостями. Он скончался, не дожив до 70 лет. Несмотря на семейный конфликт, Яценко поддерживает связь с дочерью, которая продолжила творческое дело тети и тоже стала актрисой.

Ранее мы рассказывали о том, как раньше Тамара Яценко рассказывала о своих оперативных вмешательствах и финансовой помощи поклонников.

Читайте также Украинские приметы на новоселье: кого первого пускали в дом и зачем оставляли ужин для умерших 22 октября 2026, 10:37 GTA V, The Sims 4, RDR2 и The Witcher 3: игры, в которых можно потеряться на десятки часов 22 октября 2026, 10:04 Маринованные шампиньоны и нежная начинка: пошаговый рецепт приготовления салата "Грибная поляна" 22 октября 2026, 09:33 Виточка Зварич о новом "Холостяке", Терене и собственных отношениях: "Кравцов не мой типаж" 22 октября 2026, 09:01
Больше интересного
Люди Симонова, Ковтун и Лузкар: где победители первых сезонов "Україна має талант" 22 октября 2026, 08:22
Гороскопы Под знаком Огненной Козы: когда наступит китайский Новый год 2027 и как его празднуют 22 октября 2026, 07:35
Полезное Как проверить задолженность за коммунальные услуги через Приват24 и другие онлайн-платформы 22 октября 2026, 06:22
Гороскопы Таро-гороскоп на 22 октября: главные прогнозы для Скорпионов, Овнов и других знаков Зодиака 22 октября 2026, 05:58
Гороскопы Китайский гороскоп на 22 октября: Дракон, Крыса, Бык и Обезьяна решат давние проблемы 21 октября 2026, 20:05