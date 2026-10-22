Племінниці-танкістки та родичка-артилеристка: Тамара Яценко розповіла про близьких на війні

Про близьких родичів у ЗСУ

Зірка "Шоу довгоносиків" поділилася кадрами, на яких її родичка працює з артилерійською установкою. За словами акторки, жінка сама вирішила стати на захист України, хоча виховує двох дітей.

Родичка акторки у лавах ЗСУ (скриншот)

Яценко не приховує гордості за її вибір. В інтерв'ю вона також розповіла, що військова служба стала частиною життя й інших її рідних.

"Це донька мого двоюрідного брата. Так. вона захотіла. Тим паче, у неї двоє доньок. Племіннички мої теж танкістки", - поділилася Тамара.

Олег Коваленко теж хотів піти на фронт

Акторка згадала й про свого обранця, актора Олега Коваленка. За її словами, він також свого часу намагався долучитися до війська, однак тоді отримав відмову. Згодом чоловікові виповнилося 60 років.

Яценко розповіла, що її коханий особисто приходив до військкомату й чекав у черзі, сподіваючись потрапити до війська.

"Мій Олег теж ходив, у черзі стояв. Спочатку сказали, що не треба, а потім йому вже й 60 виповнилося", - розповіла зірка.

Що відомо про родичів акторки в Росії

Повномасштабна війна змінила й особисте життя Тамари Яценко, зокрема її стосунки з рідними. Акторка розповідала, що частина її родини мешкає в Росії, однак після початку вторгнення вони не змогли порозумітися через погляди на події в Україні.

Однією з найболючіших для артистки стала розмова з дружиною її покійного брата. За словами Яценко, під час телефонного дзвінка на початку великої війни родичка почала звинувачувати українців у руйнуваннях на Донбасі. Після цього спілкування між ними фактично припинилося.



Артистка також згадувала, що її брат важко переживав війну та постійно стежив за новинами. Він помер, не доживши до 70 років. Попри сімейний конфлікт, Яценко підтримує зв'язок із його донькою, яка продовжила творчу справу тітки й теж стала акторкою.