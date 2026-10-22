Похороны в "Гелике" и тысячи долларов в гробу: работница ритуального бюро о странных просьбах родственников умерших

Зачем умершим кладут в гроб тысячи долларов

По словам Анны, некоторые семьи просят положить в гроб большие суммы денег. Она признается, что такие случаи ее удивляют, ведь за эти средства можно было бы оплатить и другие расходы, связанные с погребением.

"Ой, это же моя любимая тема! Денег кладут - я вам не могу передать. Слава Богу, ну, поняли, я когда вижу суммы глазиком одним: 5 000 долларов, 10, 15… Я думаю: зачем, пожалуйста? Это же на еще одно место на кладбище хватит!" – рассказывает работница ритуального бюро.

Кроме наличных денег, родственники часто хотят оставить с умершим вещи, которые он любил при жизни. Среди таких просьб - положить сигареты, кофе или очки.

Однако если речь идет о кремации, некоторые предметы приходится исключать. В частности, работники объясняют, почему нельзя класть в гробу зажигалки.

"Объясняем, что сигареты, зажигалку не кладем, потому что если кремация будет - фейерверк! И люди такие: "Как он там курить будет?" Мы говорим: "Спички положим, все будет нормально", - шутит Анна.

Как хоронят в любимых автомобилях

Среди необычных историй, о которых слышала Анна - захоронение человека вместе с автомобилем. По ее словам, речь шла даже о Mercedes-Benz G-Class, известном как "Гелик". Для этого приходилось совершать большую могилу.

"В гелике, да, можно, я вам клянусь! В геликах типа хоронили, даже не одного. Это же вот это, поняли, воровский похорон - просто чуваки вывезли, похоронили человека в любимом гелике. Доплачивали за большую яму", - вспоминает работница ритуального бюро.

Какие памятники поражают ритуальницу

Анна рассказывает, что во время выездных церемоний на кладбище вместе со своей руководительницей Еленой любит рассматривать памятники и читать фамилии на них.

Особое внимание, по ее словам, привлекают монументы, на которых умерших изображают во весь рост, в праздничном или дорогом наряде. На некоторых памятниках можно увидеть другие детали, связанные с жизнью человека.

Анна также отметила роскошные памятники, которые видела на ромских захоронениях. По ее наблюдениям, на них нередко размещают большие портреты умерших в праздничной одежде, а иногда - фотографии с тортом и другими атрибутами.

Такие монументы, по ее мнению, становятся особым способом сохранить память о человеке и показать, каким его хотят помнить близкие.