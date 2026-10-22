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Люди 22 жовтня 2026, 15:36

Похорон у "Геліку" та тисячі доларів у труні: працівниця ритуального бюро про дивні прохання родичів померлих

Одні родичі кладуть померлим улюблені речі, інші ж - не шкодують тисяч доларів
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Незвичні традиції поховання та прощання з померлими (колаж: Styler)
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Родичі померлих іноді просять покласти в труну гроші, цигарки, каву та інші особисті речі. А часом побажання виходять далеко за межі звичних ритуалів.

Про найдивніші прохання та незвичні похоронні історії в інтерв'ю блогеру Дмитру Тютюну розповіла 26-річна працівниця одного з великих ритуальних бюро 26-річна Аня Копилковська. Деталями розмови ділиться Styler.

Навіщо померлим кладуть у труну тисячі доларів

За словами Ганни, деякі родини просять покласти до труни значні суми грошей. Вона зізнається, що такі випадки її дивують, адже за ці кошти можна було б оплатити й інші витрати, пов’язані з похованням.

"Ой, це ж моя любіма тема! Грошей кладуть - я вам не можу передати. Слава Богу, ну, поняли, я коли бачу суми глазиком одним: 5 000 доларів, 10, 15… Я думаю: нащо, будь-ласка? Це ж на ще одне місце на кладовищі вистачить!" - розповідає працівниця ритуального бюро.

Крім готівки, родичі часто хочуть залишити з померлим речі, які він любив за життя. Серед таких прохань - покласти цигарки, каву або окуляри.

Однак якщо йдеться про кремацію, деякі предмети доводиться виключати. Зокрема, працівники пояснюють, чому не можна класти до труни запальнички.

"Пояснюємо, що сигаретки, запальничку не кладемо, бо якщо кремація буде - феєрверк! І люди такі: "Як він там палити буде?". Ми кажемо: "Сірники положимо, все буде нормально", - жартує Ганна.

Як ховають в улюблених автомобілях

Серед незвичних історій, про які чула Ганна - поховання людини разом з автомобілем. За її словами, йшлося навіть про Mercedes-Benz G-Class, відомий як "Гелік". Для цього доводилося робити більшу могилу.

"У геліку, да, можна, я вам клянусь! В геліках тіпа ховали, даже не одного. Це ж вот це, поняли, воровський похорон - просто чуваки вивезли, похоронили людиночку в любімому геліку. Доплачували за більшу яму", - згадує працівниця ритуального бюро.

Які пам’ятники вражають ритуальницю

Ганна розповідає, що під час виїзних церемоній на кладовищах разом зі своєю керівницею Оленою любить розглядати пам’ятники та читати прізвища на них.

Особливу увагу, за її словами, привертають монументи, на яких померлих зображують на повний зріст, у святковому або дорогому вбранні. На деяких пам’ятниках можна побачити й інші деталі, пов’язані з життям людини.

Ганна також відзначила розкішні пам’ятники, які бачила на ромських похованнях. За її спостереженнями, на них нерідко розміщують великі портрети померлих у святковому одязі, а іноді - фотографії з тортом та іншими атрибутами.

Такі монументи, на її думку, стають особливим способом зберегти пам’ять про людину та показати, якою її хочуть пам’ятати близькі.

Раніше ми розповідали про те, як парамедик Єн, який працює на екстреній медичній допомозі в столиці, поділився деталями своєї важкої роботи.

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