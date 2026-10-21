Продюсер Никитин объяснил, почему Андрей Данилко не будет переводить свои хиты на украинский: "Позиция гения"

Почему Данилко не переводит старые хиты на украинский

Продюсер объяснил, что Данилко имеет сложившуюся позицию по многим вопросам и не склонен от нее отказываться. По его мнению, артист воспринимает старые песни как часть конкретного периода своей жизни, а потому не считает нужным изменять их язык.

"Это надо у Данилко спросить. Данилко имеет очень постоянную позицию относительно многих вещей. То есть, если он имеет позицию, он от своей позиции не отказывается. И он считает, что если песня написана в каком-то периоде, она должна остаться в том периоде, потому что это был определенный период жизни. Вот я родился в СССР. Можно к этому по-разному относиться. чувствовал, как я там жил, что я играл, Почему я имею то, что я там играл, переводить на украинский?" - сказал Никитин.

Продюсер подчеркнул, что уважает решение артиста и не считает нужным вмешиваться в его творческий выбор.

"Я очень уважаю его позицию. Это позиция артиста, выходящего на сцену, великого артиста, фактически гения. Как на нее можно влиять?" - отметил Юрий.

Какую музыку Сердючка выпускает на украинском

В то же время Никитин обратил внимание, что Данилко не ограничивается старым репертуаром. Артист уже выпустил украиноязычные песни, работает над своим материалом и переосмысливает известные композиции украинских авторов.

"Он пишет песни на украинском, уже издал и не одну, он сейчас перепевает разные знаковые песни Поклада, Рыбчинского и т.д. Плюс, пишет свои песни. Надеюсь, что вот-вот нас ожидает премьера новой песни. Эти все песни на украинском", - говорит Никитин.

По словам продюсера, слушатели могут ожидать новую премьеру. Однако конкретной даты выхода песни он в данном заявлении не назвал.

Культурное достояние Украины

Продюсер также подчеркнул, что не считает Верку Сердючку обычным сценическим проектом, сравнимым с другими артистами.

Он назвал образ и творчество Данилко частью украинской культуры, подчеркнув их особое место в истории отечественной эстрады.



Никитин считает, что к творческому пути Сердючки следует относиться с пониманием контекста, в котором создавались ее песни. Именно этим он объясняет уважение решения Данилко оставить старые композиции в оригинальном виде.

Хиты не только на русском

Несмотря на то, что большинство самых известных хитов Верки Сердючки в свое время звучали на русском, в творчестве Андрея Данилко есть и композиции с украинскими словами.

К примеру, в песне "Гоп-гоп, чида-гоп" звучит характерный для раннего творчества артиста суржик.

А в 2022 году Данилко представил "Є пропозиція" - песню на украинском языке, которая стала одним из примеров его нового творческого этапа.