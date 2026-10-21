Продюсер Нікітін пояснив, чому Андрій Данилко не перекладатиме свої хіти українською: "Позиція генія"

Чому Данилко не перекладає старі хіти українською

Продюсер пояснив, що Данилко має сформовану позицію щодо багатьох питань і не схильний від неї відмовлятися. На його думку, артист сприймає старі пісні як частину конкретного періоду свого життя, а тому не вважає за потрібне змінювати їхню мову.

"Це треба в Данилка спитати. Данилко має дуже сталу позицію відносно багатьох речей. Тобто, якщо він має позицію, він від своєї позиції не відмовляється. І він вважає, що якщо пісня написана в якомусь періоді, вона має залишитися в тому періоді, бо це був певний період життя. От я народився в СРСР. Можна до цього по-різному ставитися. Якщо ми будемо говорити про СРСР, я буду розповідати, як я там відчував, як я там жив, що я грав, Чому я маю те, що я там грав, перекладати українською?" - сказав Нікітін.

Продюсер наголосив, що поважає рішення артиста й не вважає за потрібне втручатися в його творчий вибір.

"Я дуже поважаю його позицію. Це позиція артиста, який виходить на сцену, великого артиста, фактично генія. Як на неї можна впливати?" - зазначив Юрій.

Яку музику Сердючка випускає українською

Водночас Нікітін звернув увагу, що Данилко не обмежується старим репертуаром. Артист уже випустив українськомовні пісні, працює над власним матеріалом і переосмислює відомі композиції українських авторів.

"Він пише пісні українською, вже видав і не одну, він зараз переспівує різні знакові пісні Поклада, Рибчинського тощо. Плюс, пише свої пісні. Сподіваюся, що ось-ось нас очікує прем'єра нової пісні. Ці всі пісні українською", - каже Нікітін.

За словами продюсера, слухачі можуть очікувати на нову прем'єру. Проте конкретної дати виходу пісні він у наведеній заяві не назвав.

Культурне надбання України

Продюсер також наголосив, що не вважає Вєрку Сердючку звичайним сценічним проєктом, який можна порівнювати з іншими артистами.

Він назвав образ і творчість Данилка частиною української культури, підкресливши їхнє особливе місце в історії вітчизняної естради.



Нікітін вважає, що до творчого шляху Сердючки варто ставитися з розумінням контексту, у якому створювалися її пісні. Саме цим він пояснює повагу до рішення Данилка залишити старі композиції в оригінальному вигляді.

Хіти не лише російською

Попри те, що більшість найвідоміших хітів Вєрки Сердючки свого часу звучала російською, у творчості Андрія Данилка є й композиції з українськими словами.

Наприклад, у пісні "Гоп-гоп, чіда-гоп" звучить характерний для ранньої творчості артиста суржик.

А у 2022 році Данилко представив "Є пропозиція" - пісню українською мовою, яка стала одним із прикладів його нового творчого етапу.



