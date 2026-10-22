Радиодиктант-2026: кто такой Артур Пройдаков, который будет читать текст вместе с Дашей Астафьевой

Кто такой Артур Пройдаков

Пройдаков - украинский учитель, литературовед и популяризатор украинского языка и литературы. Он родился 17 апреля 1990 года в городе Стаханове Луганской области, который ныне называется Кадиевка.

Интерес к украинскому языку и культуре появился у него еще в детстве. По словам педагога, на это повлияли, в частности, футбольные комментаторы и украиноязычные музыкальные группы.

В 2007 году Пройдаков поступил в Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. В 2012 году он закончил магистратуру на факультете украинской филологии. Впоследствии полученные знания стали основой его профессиональной деятельности в образовании.

Где работал учитель до переезда в Киев

Педагогическую карьеру Пройдаков начал еще во время учебы. В 2008-2011 годах он работал педагогом-организатором, а затем - заместителем директора по педагогической работе в международном детском центре "Артек".

В 2011-2014 годах преподавал филологические дисциплины в Стахановском педагогическом колледже. В 2014 году, после начала российской агрессии на востоке Украины, он уехал из родного города и переехал в Сумскую область.

В Ромнах Пройдаков работал заместителем директора школы №3, а затем преподавал украинский язык и литературу в Роменском лицее №1 имени Петра Калнышевского.

Летом 2016-2019 годов он также работал в детском заведении оздоровления и отдыха "Артек-Буковель" в Карпатах - сначала заместителем директора, а затем директором.

В 2020 году педагог переехал в Киев и начал работу в частной школе MIDGARD.

Учитель Артур Пройдаков (фото: instagram.com/arturproidakov)

Признание на международном уровне

В 2021 году Артур Пройдаков стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine. А в 2023 году он вошел в десятку лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize.

Это стало важным достижением для украинского образования: Пройдаков стал первым украинским педагогом, попавшим в десятку финалистов этой международной премии.

Его работа не ограничивается школьными уроками. Учитель создает образовательные материалы, проводит занятия и вебинары, помогает школьникам овладевать украинским языком и литературой.

Он также является автором уроков для Всеукраинской школы онлайн и принял участие в подготовке выпускников к национальному мультипредметному тесту в рамках образовательного проекта iLearn.

Как Пройдаков помогает украинцам во время войны

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году педагог присоединился к образовательным инициативам для украинцев, вынужденных покинуть свои дома. В частности, в Коломне в Ивано-Франковской области он организовал курсы украинского языка для переселенцев.

Пройдаков также проводил уроки в рамках Всеукраинского расписания и рассказывал украинским и зарубежным медиа о последствиях российской агрессии и роли учителей во время войны.

Отдельное направление его деятельности - поддержка школьников, которые из-за боевых действий и вынужденного перемещения столкнулись с трудностями в обучении. Педагог стал победителем грантовой программы "Talents for Ukraine" от KSE Foundation, которая, в частности, поддерживает образовательные инициативы для детей, пострадавших от войны, и их учителей.

Чем Артур Пройдаков занимается сейчас

С 2023 года Пройдаков работает учителем в киевской школе "МрійДій", а также занимает должность исполнительного директора благотворительного фонда "Образовательный фонд "МрійДій".

Он сотрудничает с общественными организациями и образовательными медиа, приобщается к проектам, которые помогают детям учиться в условиях войны. Среди них - инициативы "Теперь я знаю", "Остаемся с Украиной" и аудиоуроки "Учись ушами".

Кроме того, учитель записал курс "Подкасты по украинской литературе" и ведет Telegram-канал "ВНО украинский", посвященный подготовке к экзаменам и изучению украинского языка.

Личная жизнь

Артур Пройдаков женат с 2020 года. Вместе с женой он воспитывает сына Марка.

Участие в Радиодиктанте-2026 станет еще одной возможностью для педагога приобщиться к популяризации украинского языка. Для многих украинцев эта ежегодная акция не только проверка грамотности, но и символ единства и причастности к общей культурной традиции.

Артур Пройдаков с супругой (фото: instagram.com/arturproidakov)

Почему радиодиктант будут читать вдвоем

Одним из главных новшеств радиодиктанта-2026 станет дуэтное чтение текста. К певице Даше Астафьевой, которая в последние годы занимается волонтерством и популяризацией украинской литературы, присоединится Артур Пройдаков.

Для певицы участие в радиодиктанте стало исполнением мечты. Она призвала украинцев объединяться вокруг общих традиций и поддерживать друг друга.

Пройдаков, в свою очередь, подчеркнул, что читать текст радиодиктанта для него - большая честь и ответственность. Его участие также привлекает внимание к работе украинских учителей, популяризирующих государственный язык и поддерживающих образовательный процесс даже в условиях войны.