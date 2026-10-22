Радіодиктант-2026: хто такий Артур Пройдаков, який читатиме текст разом з Дашею Астаф'євою

Хто такий Артур Пройдаков

Пройдаков - український учитель, літературознавець і популяризатор української мови та літератури. Він народився 17 квітня 1990 року в місті Стаханові Луганської області, яке нині має назву Кадіївка.

Інтерес до української мови та культури з'явився в нього ще в дитинстві. За словами педагога, на це вплинули, зокрема, футбольні коментатори та україномовні музичні гурти.

У 2007 році Пройдаков вступив до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2012 році він завершив магістратуру на факультеті української філології. Згодом здобуті знання стали основою його професійної діяльності в освіті.

Де працював учитель до переїзду в Київ

Педагогічну кар'єру Пройдаков розпочав ще під час навчання. У 2008-2011 роках він працював педагогом-організатором, а згодом - заступником директора з педагогічної роботи в міжнародному дитячому центрі "Артек".

У 2011-2014 роках викладав філологічні дисципліни у Стахановському педагогічному коледжі. У 2014 році, після початку російської агресії на сході України, він виїхав із рідного міста та переїхав на Сумщину.

У Ромнах Пройдаков працював заступником директора школи № 3, а згодом викладав українську мову та літературу в Роменському ліцеї № 1 імені Петра Калнишевського.

Влітку 2016-2019 років він також працював у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Артек-Буковель" у Карпатах - спочатку заступником директора, а згодом директором.

У 2020 році педагог переїхав до Києва та почав працювати у приватній школі MIDGARD.

Вчитель Артур Пройдаков (фото: instagram.com/arturproidakov)

Визнання на міжнародному рівні

У 2021 році Артур Пройдаков став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. А у 2023 році він увійшов до десятки найкращих учителів світу за версією Global Teacher Prize.

Це стало важливим досягненням для української освіти: Пройдаков став першим українським педагогом, який потрапив до десятки фіналістів цієї міжнародної премії.

Його робота не обмежується шкільними уроками. Учитель створює освітні матеріали, проводить заняття та вебінари, допомагає школярам опановувати українську мову й літературу.

Він також є автором уроків для Всеукраїнської школи онлайн і долучився до підготовки випускників до національного мультипредметного тесту в межах освітнього проєкту iLearn.

Як Пройдаков допомагає українцям під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році педагог долучився до освітніх ініціатив для українців, які були змушені залишити свої домівки. Зокрема, у Коломиї на Івано-Франківщині він організував курси української мови для переселенців.

Пройдаков також проводив уроки в межах Всеукраїнського розкладу та розповідав українським і закордонним медіа про наслідки російської агресії й роль учителів у часи війни.

Окремий напрям його діяльності - підтримка школярів, які через бойові дії та вимушене переміщення зіткнулися з труднощами в навчанні. Педагог став переможцем грантової програми "Talents for Ukraine" від KSE Foundation, яка, зокрема, підтримує освітні ініціативи для дітей, постраждалих від війни, та їхніх учителів.

Чим Артур Пройдаков займається зараз

З 2023 року Пройдаков працює вчителем у київській школі "МрійДій", а також обіймає посаду виконавчого директора благодійного фонду "Освітня фундація "МрійДій".

Він співпрацює з громадськими організаціями та освітніми медіа, долучається до проєктів, які допомагають дітям навчатися в умовах війни. Серед них - ініціативи "Тепер я знаю", "Залишаємось з Україною" та аудіоуроки "Вчися вухами".

Крім того, учитель записав курс "Подкасти з української літератури" та веде Telegram-канал "ЗНО українська", присвячений підготовці до іспитів і вивченню української мови.

Особисте життя

Артур Пройдаков одружений із 2020 року. Разом із дружиною він виховує сина Марка.

Участь у Радіодиктанті-2026 стане ще однією можливістю для педагога долучитися до популяризації української мови. Для багатьох українців ця щорічна акція є не лише перевіркою грамотності, а й символом єдності та причетності до спільної культурної традиції.

Артур Пройдаков із дружиною (фото: instagram.com/arturproidakov)

Чому радіодиктант читатимуть вдвох

Одним із головних нововведень радіодиктанту-2026 стане дуетне читання тексту. До співачки Даші Астаф'євої, яка останніми роками займається волонтерством і популяризацією української літератури, приєднається Артур Пройдаков.

Для співачки участь у радіодиктанті стала здійсненням мрії. Вона закликала українців об'єднуватися навколо спільних традицій і підтримувати одне одного.

Пройдаков, своєю чергою, наголосив, що читати текст радіодиктанту для нього - велика честь і відповідальність. Його участь також привертає увагу до роботи українських учителів, які популяризують державну мову та підтримують освітній процес навіть в умовах війни.