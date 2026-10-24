Сабрина, Алексей Матиас и братья Борисенко: как сложилась жизнь участников "Фабрики зірок-3"

Коля Серга

На "Фабрике зірок-3" Коля запомнился чувством юмора, ироническими песнями и нестандартным поведением. Он совмещал музыку с комедийной подачей, участвовал в дуэтах с другими фабрикантами и занял третье место. После шоу Серга продолжил музыкальную карьеру, а впоследствии стал телеведущим тревел-шоу "Орел и решка".

После начала полномасштабного вторжения Коля присоединился к Вооруженным силам Украины и основал "Культурний десант" - инициативу, объединяющую художников для поддержки военных через искусство. В декабре 2024 года он стал советником министра иностранных дел Украины. Теперь его деятельность связана с войском, культурными проектами и поддержкой украинских защитников.

Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)

Алексей Матиас

На "Фабриці зірок-3" Алексей запомнился вьющимися волосами, выразительным вокалом и романтическим сценическим образом. Он дошел до финала и занял второе место, уступив Стасу Шуринсу. В 2010 году Матиас вернулся на "Фабрику звезд. Суперфинал" и в этот раз победил. Также он принимал участие в национальных отборах на "Евровидение".

После проектов артист эмигрировал в США и поселился в Лос-Анджелесе. Он записывал свои композиции и каверы, а после начала полномасштабной войны выражал поддержку Украине. В последние годы Алексей не ведет свои социальные сети.

Алексей Матиас (фото: instagram.com/oleksiiofficial)

Ева Бушмина

На "Фабриці зірок-3" Ева Бушмина, настоящее имя которой Яна Швец, запомнилась сильным вокалом, пластикой и яркими сценическими образами. Она принимала участие в дуэтах с известными исполнителями, в том числе с Веркой Сердючкой, и заняла пятое место. После шоу ее карьера стремительно развивалась: она стала участником группы "ВИА Гра".

После выхода из группы Ева развивала сольный проект LAYAH, а затем вернулась к собственному имени. В 2025 году она выпустила песню "Love Molecule". Сейчас певица ведет свой Instagram и продолжает заниматься музыкой.

Ева Бушмина (фото: instagram.com/layahmusic)

Виталий Чирва

На "Фабриці зірок-3" Виталий Чирва запомнился вокальными выступлениями и участием в совместных номерах с другими фабрикантами. Он исполнял композицию "Зачем", участвовал в гала-концертах и работал в разных музыкальных форматах. Виталий выбыл в финал, заняв 12-е место.

Сейчас певец проживает в России, где развивает собственный музыкальный проект, а также группу "КВАТРО". Кроме этого известно, что он женат на участнице "Фабрики зірок-2" Елене Виноградовой. В браке родилось два сына. Как и его супруга - войну Виталий никак не комментирует.

Виталий Чирва (фото: instagram.com/vitaliychirva)

Василий Нагорняк

На "Фабриці зірок-3" Василий запомнился молодежным образом и выступлениями в дуэтах. Он исполнял песни вместе с группой "Бис" и другими участниками, а также участвовал в совместных концертных номерах. Василий выбыл незадолго до финала и занял десятое место.

После шоу он работал в медиасфере, а затем отошел от музыкальной карьеры. По публикациям 2026 года, Нагирняк живет в Таиланде и активно занимается монетизирующим спортом. Известно, что в 2026 году он запускал курс "Чоловіче здоров'я після 30".

Василий Нагорняк (фото: facebook.com/vasyanagirnyak)

Татьяна Воржева

На "Фабриці зірок-3" Татьяна Воржева привлекала внимание внешностью, которую зрители сравнивали с Анджелиной Джоли, и вокальными выступлениями. Она принимала участие в сольных и дуэтных номерах, в частности, исполняла песню "Ты узнаешь ее" с группой "Корни". Татьяна заняла девятое место.

После шоу она продолжила музыкальную карьеру и некоторое время была связана с группой REAL O. Впоследствии развивала сольный проект VORZHEVA. По публикациям предыдущих лет певица переехала в Германию, где изучала язык и занималась собственными проектами. Недавно она выразила поддержку участникам обновленной "Фабрики зірок".

Татьяна Воржева (фото: instagram.com/vorzheva)

Артем Мех

На "Фабриці зірок-3" Артем Мех запомнился вокалом, энергичными выступлениями и сотрудничеством с другими участниками. Он исполнял песни в дуэтах, в частности "Кораблики", а также участвовал в совместных номерах. После завершения шоу Артем продолжил музыкальную карьеру и стал участником группы "Пара Нормальных".

Позже Мех начал сольную карьеру, выпускал свои песни и работал над музыкальными проектами. Он остался связан с украинской музыкальной индустрией, хотя в медиа появляется гораздо реже, чем в период наибольшей популярности группы.

Артем Мех (фото: instagram.com/willarmex)

Эрика (MamaRika)

На "Фабриці зірок-3" Эрика, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, запомнилась сильным вокалом, ярким сценическим образом и романтической историей со Стасом Шуринсом. Она исполняла сольные композиции и дуэты с приглашенными артистами, в частности, выступала с Григорием Лепсом. В финале певица заняла шестое место.

После шоу Эрика продолжила музыкальную карьеру, а в 2015 начала выступать под именем MamaRika. Она выпускает украиноязычные песни, снимает клипы и гастролирует по Украине. Певица замужем за юмористом Сергеем Середой, вместе они воспитывают сына Давида. В 2026 году артистка продолжает концертную деятельность и выпускает новую музыку.

MamaRika с мужем и сыном (фото: instagram.com/mamarika_official)

Санта Димопулос

Санта Димопулос принимала участие в третьем сезоне "Фабрики зірок" и запомнилась танцевальными способностями, сценической подачей и яркой внешностью. Она принимала участие в концертных выступлениях и музыкальных испытаниях, но покинула проект в финал, заняв 14 место. Впоследствии Санта присоединилась к группе "ВИА Гра".

После музыкальной карьеры она развивала бизнес и личные проекты, участвовала в телевизионных шоу и победила в "Танцях з зірками" в 2020 году. В последние годы Санта живет за границей и занимается своими проектами. В 2024 году она сообщила о разводе с бизнесменом Игорем Кучеренко. Санту Димопулос осуждают в сети за ее неоднозначные заявления о россиянах. Певица не считает нужным делить людей по национальности, но отметила, что не дружила бы с людьми, которые поддерживают агрессию против Украины.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Братья Борисенко - Александр и Владимир

На "Фабриці зірок-3" братья Борисенко стали одними из самых заметных участников благодаря дуэтным номерам, молодежному образу и песне "Мне уже 20". Они выступали вместе и быстро обрели популярность среди подростковой аудитории. В финале братья заняли четвёртое место.

После шоу Александр и Владимир продолжали музыкальную деятельность, но со временем отошли от большой сцены. Александр сосредоточился на видеомонтаже и дизайне, а Владимир присоединился к социальным инициативам, в частности, к проекту "Жити назустріч", посвященному адаптации ветеранов к гражданской жизни. Владимир был женат на певице Любе Юнак, известной как LAVIKA, однако пара развелась. Недавно братья появлялись на "Фабрике зірок", как приглашенные гости с переведенным хитом "Звездный берег".

Алина Астровская

На "Фабриці зірок-3" Алина Астровская, тогда выступавшая под именем Алина Бредун, принимала участие в вокальных испытаниях и концертных номерах. Она покинула проект на раннем этапе, заняв 16 место. Несмотря на короткое участие, шоу стало одним из первых шагов к дальнейшей карьере в музыке и медиа.

Впоследствии Астровская стала телеведущей и получила популярность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Она продолжала заниматься музыкой и личными проектами. В последние годы ее публичная деятельность связана в основном с телевидением и семейной жизнью, а не с регулярными выступлениями на музыкальной сцене. Певица живет в России и никак не комментирует русско-украинскую войну.

Алина Астровская вместе с мужчиной (фото: instagram.com/alina_astrovskaya_)

Сабрина Абдулла

На проекте Сабрина Абдулла запомнилась восточной внешностью, танцевальной подготовкой и вокальными выступлениями. Она исполняла сольные номера, в том числе песню "Колечко", а также пела с Софией Ротару. Сабрина заняла седьмое место, став одной из финалисток сезона.

Сабрина Абдулла после участия в украинском телешоу переехала в Россию в 2016 году. В том же году она родила сына Соломона от клипмейкера Семена Багирова. В 2020 году пара развелась. Певица публично обвиняла бывшего мужчину в насилии. В 2021 году Сабрина начала отношения с мужем по имени Даниэль. У пары родились еще двое детей - дочь Ава и сын Яман. Сейчас она продолжает заниматься музыкой. Артистка сейчас проживает в Москве и никак не комментирует военные преступления России против Украины.

Сабрина (фото: instagram.com/sabrina.bagirova)

Павел Ли

Павел Ли был участником третьего сезона "Фабрики зірок", где запомнился вокалом, артистизмом и сценической харизмой. У него был актерский опыт еще до шоу, в частности сыграл в фильме "Штольня", а участие в проекте привлекло внимание к его музыкальным способностям. После "Фабрики" Павел продолжил работать как актер, певец и телеведущий.

Павел Ли погиб 6 марта 2022 года в Ирпене во время российских обстрелов. В начале полномасштабного вторжения он помогал гражданским волонтерам, координировал гуманитарную помощь и эвакуационные процессы. Ему было 33 года. Память об актере, работавшем в кино, театре и дубляже, хранят коллеги и зрители.

Павел Ли (фото: instagram.com/pashaleeofficial)

Любовь Юнак (LAVIKA)

Любовь Юнак, известная под сценическим именем LAVIKA, была связана с третьим сезоном "Фабрики зірок" и после проекта продолжила музыкальную карьеру. Она выпускала песни, принимала участие в национальном отборе на "Евровидение" и обрела узнаваемость как сольная исполнительница. В 2018 году она вышла замуж за Владимира Борисенко, однако впоследствии пара развелась.

В 2022 году LAVIKA присоединилась к музыкальной группе Bulling, а также занималась волонтерством и психологической практикой. В мае 2025 года она вышла замуж за волонтера Дмитрия Вознюка, а в конце того же года родила сына. В 2026 году певица поделилась первыми фотографиями ребенка и рассказала о материнстве.