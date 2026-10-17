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Главная Люди Сергей Стрельников показал, как тренируется после вступления в ВСУ: актер поразил физической формой
Люди 17 октября 2026, 17:34

Сергей Стрельников показал, как тренируется после вступления в ВСУ: актер поразил физической формой

Звезда украинского кино продемонстрировал, как поддерживает себя в форме, и получил слова благодарности подписчиков
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Недавно украинский актер Стрельников стал воином ВСУ (фото: Styler)
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Украинский актер Сергей Стрельников, известный по фильмам "Довбуш" и "КІЛЛХАУС", показал, как тренируется после вступления в ряды Вооруженных сил Украины. В своих соцсетях он опубликовал видео с физическими упражнениями.

Styler со ссылкой на публикацию артиста со страницы в Instagram расскажет об этом подробнее.

Тренировки актера в ВСУ

На кадрах Стрельников предстал в черной кепке, камуфляжном бронежилете и спортивных шортах. Актер держал в руках гантели и демонстрировал свою физическую подготовку. Его рельефные мышцы и хорошая спортивная форма привлекли внимание подписчиков.

"Как я готовился к БВП", - лаконично подписал публикацию артист.

В комментариях пользователи не обошли впечатляющую физическую форму Сергея, благодарили его за защиту Украины, а также желали сил и выдержки.

  • "Спасибо за защиту! Пусть Ангел-Хранитель всегда оберегает Вас и всех наших Защитников ежеминутно";
  • "Удачи Вам и храни Вас БОГ";
  • "Вааааау! Подготовка на высшем уровне! Берегитесь пробирочные существа защитника Украины! Просматриваю сейчас фильмы с Вашим участием и одна мысль, чтобы Господь берег Вас! Ангела-хранителя Вам на каждом шагу! Возвращайтесь домой живыми и невредимыми! Вас ждут родные, близкие ждут! Берегите себя";
  • "Соскуууучились по Вам Вами!!! Береги Вас Бог";
  • "Искренне спасибо за Вашу силу духа, мужество, верного ангела хранитель всегда рядом и крепкого здоровья".

Что известно о вступлении Сергея Стрельникова в ряды ВСУ

8 октября 2026 года Сергей Стрельников сообщил, что присоединился к Силам обороны Украины и принял военную присягу. Актер стал частью батальона беспилотных систем FERRO-6 9 отдельной бригады беспилотных систем.

После решения присоединиться к войску Сергей Стрельников отметил готовность учиться новому и приспосабливаться к армейским будням. Кроме того, актер хочет использовать свою публичность, чтобы рассказывать об украинских защитниках и защитницах, их работе и вкладе в борьбе за страну.

Ранее мы рассказывали о том, как актер Владимир Гладкий объяснил, почему считает нормой одевать военную форму на съемочной площадке.

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