Сергей Стрельников показал, как тренируется после вступления в ВСУ: актер поразил физической формой

Тренировки актера в ВСУ

На кадрах Стрельников предстал в черной кепке, камуфляжном бронежилете и спортивных шортах. Актер держал в руках гантели и демонстрировал свою физическую подготовку. Его рельефные мышцы и хорошая спортивная форма привлекли внимание подписчиков.

"Как я готовился к БВП", - лаконично подписал публикацию артист.

В комментариях пользователи не обошли впечатляющую физическую форму Сергея, благодарили его за защиту Украины, а также желали сил и выдержки.

"Спасибо за защиту! Пусть Ангел-Хранитель всегда оберегает Вас и всех наших Защитников ежеминутно";

"Удачи Вам и храни Вас БОГ";

"Вааааау! Подготовка на высшем уровне! Берегитесь пробирочные существа защитника Украины! Просматриваю сейчас фильмы с Вашим участием и одна мысль, чтобы Господь берег Вас! Ангела-хранителя Вам на каждом шагу! Возвращайтесь домой живыми и невредимыми! Вас ждут родные, близкие ждут! Берегите себя";

"Соскуууучились по Вам Вами!!! Береги Вас Бог";

"Искренне спасибо за Вашу силу духа, мужество, верного ангела хранитель всегда рядом и крепкого здоровья".

Что известно о вступлении Сергея Стрельникова в ряды ВСУ

8 октября 2026 года Сергей Стрельников сообщил, что присоединился к Силам обороны Украины и принял военную присягу. Актер стал частью батальона беспилотных систем FERRO-6 9 отдельной бригады беспилотных систем.

После решения присоединиться к войску Сергей Стрельников отметил готовность учиться новому и приспосабливаться к армейским будням. Кроме того, актер хочет использовать свою публичность, чтобы рассказывать об украинских защитниках и защитницах, их работе и вкладе в борьбе за страну.