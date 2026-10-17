Сергій Стрельніков показав, як тренується після вступу до ЗСУ: актор вразив фізичною формою

Тренування актора у ЗСУ

На кадрах Стрельніков постав у чорній кепці, камуфляжному бронежилеті та спортивних шортах. Актор тримав у руках гантелі й демонстрував свою фізичну підготовку. Його рельєфні м'язи та гарна спортивна форма привернули увагу підписників.

"Як я готувався до БЗВП", - лаконічно підписав публікацію артист.

У коментарях користувачі не оминали вражаючу фізичну форму Сергія, дякували йому за захист України, а також бажали сил і витримки.

"Дякую за захист! Хай Янгол-Охоронець завжди оберігає Вас та всіх наших Захисників щохвилини";

"Щасти Вам і бережи Вас БОГ";

"Вааааау! Підготовка на вищому рівні! Стережіться пробірочні істоти захисника України! Передивляюсь зараз фільми з Вашою участю і одна думка , щоб Господь беріг Вас! Янгола- охоронця Вам на кожному кроці! Повертайтесь додому живими та неушкодженими! На Вас чекають рідні, близькі і ті шанувальники Вашої творчості, які люблять Вас і чекають! Бережіть себе";

"Скучилиииии за Вами!!! Бережи Вас Бог";

"Щиро дякую за Вашу силу духу,мужність ,вірного янгола охоронця завжди поруч та міцного здоров'я".

Що відомо про вступ Сергія Стрельнікова до лав ЗСУ

8 жовтня 2026 року Сергій Стрельніков повідомив, що долучився до Сил оборони України та склав військову присягу. Актор став частиною батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.

Після рішення приєднатися до війська Сергій Стрельніков наголосив на готовності вчитися нового та пристосовуватися до армійських буднів. Крім того, актор хоче використовувати свою публічність, аби розповідати про українських захисників і захисниць, їхню роботу та внесок у боротьбу за країну.