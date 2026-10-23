rbc.ua
Люди Тренды Холостяк Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Люди Воевал против Украины: на фронте ликвидировали актера из "Ментовских войн" Ефима Старцева
Люди 23 октября 2026, 13:24

Воевал против Украины: на фронте ликвидировали актера из "Ментовских войн" Ефима Старцева

О гибели 50-летнего актера стало известно только спустя три недели
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Ефим Старцев (фото: Styler)
Поделиться:

Российский актер Ефим Старцев, снимавшийся в сериалах "Ментовские войны" и "Наш спецназ", погиб на войне против Украины. Ему было 50 лет.

Когда погиб Старцев, где его похоронили и какими ролями он известен, рассказывает Styler.

Что известно о гибели Ефима Старцева

Как сообщили росСМИ со ссылкой на оцепление актера, Старцев погиб 30 сентября 2026 года во время войны против Украины на стороне российских оккупационных войск.

О его смерти оккупанта стало известно 22 октября, хотя к тому моменту актера уже похоронили.

По словам близкого друга Старцева по имени Дмитрий, прощание состоялось 19 октября в Санкт-Петербурге. Актера похоронили на Городском Петергофском кладбище рядом с родственниками.

Когда именно Старцев присоединился к русской армии, на каком направлении воевал и при каких обстоятельствах погиб, неизвестно.

Кто такой Ефим Старцев и где он снимался

Ефим Старцев родился 21 мая 1976 года. Он получил актерское образование в Санкт-Петербурге и работал преимущественно в российских детективных и криминальных сериалах.

Его фильмография насчитывает 19 проектов. В частности, в девятом сезоне сериала "Ментовские войны" Старцев сыграл охранника Панайотова. В другом российском проекте "Наш спецназ 3" он исполнил роль бандита.

Также актер появлялся в следующих сериалах:

  • "Ленинград 46";
  • "Морские дьяволы. Смерч 2";
  • "Невский. Тень архитектора";
  • "Шеф. Мужская работа";
  • "Великолепная пятерка 5";
  • "48 часов";
  • "Стражи Отечества 3".

В сериале "Невский. Тень архитектора" он сыграл начальника охраны, а в "Великолепной пятерке 5" - директора спортзала Михаила Канавина.

Кроме кинематографа, Старцев имел театральный опыт. В 2015-2017 он был связан с учебным театром Балтийского института экологии, политики и права. В его актерской анкете отмечена роль Волшебника в спектакле "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца.

Среди последних указанных в фильмографии актера работ - сериалы "Филин 3" и "Наш спецназ 3", датированные 2024 годом.

Раньше мы рассказывали о том, почему нельзя ложиться в гроб при жизни.

Читайте также Паста-салат с курицей и шпинатом: простой рецепт сытного обеда за 30 минут (фото) 23 октября 2026, 12:56 Радиодиктант-2026: Астафьева и Пройдаков зачитают "Лист, який не закінчується" 23 октября 2026, 12:10 Овен, Стрелец и Лев - самые уверенные: почему эти знаки Зодиака не боятся конкуренции 23 октября 2026, 12:03 Алан Бадоев применил вето на "Фабриці зірок": кто остался в шоу после шестого прайма 23 октября 2026, 11:36
Больше интересного
Гороскопы Сонник Ванги: значение сна о рыбе и важные детали толкования 23 октября 2026, 11:05
Тренды Как носить модные палаццо и не выглядеть бесформенно: стилистка Елена Шевченко дала совет 23 октября 2026, 09:51
Полезное Как освободить память телефона без удаления файлов: инструкция для iPhone и Android 23 октября 2026, 08:59
Люди Почему нельзя ложиться в гроб при жизни: ритуальная работница о похоронных предрассудках (видео) 23 октября 2026, 08:19
Вкусно Семейный рецепт маринованной капусты с перцем: готовится быстро (фото) 23 октября 2026, 07:33