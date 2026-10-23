Воевал против Украины: на фронте ликвидировали актера из "Ментовских войн" Ефима Старцева

Что известно о гибели Ефима Старцева

Как сообщили росСМИ со ссылкой на оцепление актера, Старцев погиб 30 сентября 2026 года во время войны против Украины на стороне российских оккупационных войск.

О его смерти оккупанта стало известно 22 октября, хотя к тому моменту актера уже похоронили.

По словам близкого друга Старцева по имени Дмитрий, прощание состоялось 19 октября в Санкт-Петербурге. Актера похоронили на Городском Петергофском кладбище рядом с родственниками.

Когда именно Старцев присоединился к русской армии, на каком направлении воевал и при каких обстоятельствах погиб, неизвестно.

Кто такой Ефим Старцев и где он снимался

Ефим Старцев родился 21 мая 1976 года. Он получил актерское образование в Санкт-Петербурге и работал преимущественно в российских детективных и криминальных сериалах.

Его фильмография насчитывает 19 проектов. В частности, в девятом сезоне сериала "Ментовские войны" Старцев сыграл охранника Панайотова. В другом российском проекте "Наш спецназ 3" он исполнил роль бандита.

Также актер появлялся в следующих сериалах:

"Ленинград 46";

"Морские дьяволы. Смерч 2";

"Невский. Тень архитектора";

"Шеф. Мужская работа";

"Великолепная пятерка 5";

"48 часов";

"Стражи Отечества 3".

В сериале "Невский. Тень архитектора" он сыграл начальника охраны, а в "Великолепной пятерке 5" - директора спортзала Михаила Канавина.

Кроме кинематографа, Старцев имел театральный опыт. В 2015-2017 он был связан с учебным театром Балтийского института экологии, политики и права. В его актерской анкете отмечена роль Волшебника в спектакле "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца.

Среди последних указанных в фильмографии актера работ - сериалы "Филин 3" и "Наш спецназ 3", датированные 2024 годом.