Юрий Никитин рассказал о выступлении Верки Сердючки перед Путиным и сравнил ее популярность с Пугачевой

Корпоратив с участием Путина и Кучмы

Во время разговора Юрий вспомнил одно из выступлений Верки Сердючки, которое запомнилось ему присутствием сразу двух президентов - Владимира Путина и Леонида Кучмы. В то же время продюсер признался, что уже не помнит, где именно проходило мероприятие и в каком году это было.

"Самый интересный для меня корпоратив - тот, где присутствовали Путин и Кучма. Это был концерт для Путина и Кучмы. Я уже не помню, что это был за перформанс, но, кажется, они были там вдвоем. Где именно это происходило - не знаю", - рассказал Никитин.

Продюсер также упомянул историю знакомства Верки Сердючки с Путиным. По его словам, Андрей Данилко не раз рассказывал об этой ситуации, однако сам Никитин подробностей уже не помнит.

"Я не помню этой ситуации. Кажется, сначала Андрей кого-нибудь позвал, а потом Путин позвал его. Сердючка рассказывала об этом много раз, и Данилко тоже. Так и произошло их знакомство. Но какой это был год, я уже даже не знаю", - поделился продюсер.

Была ли Верка Сердючка популярнее Аллы Пугачевой

По словам Никитина, в определенный период популярность Верки Сердючки в России была настолько велика, что ее вполне можно было сравнивать с популярностью Аллы Пугачевой. Продюсер привел в пример историю, которая произошла еще до участия Сердючки в "Евровидении".

К тому времени российское радио еще не транслировало песни артистки, но ее альбом уже активно продавался. По словам Никитина, во время встречи с генеральным директором "Радио России" ему предложили пригласить Сердючку вести "Золотой граммофон" вместе с Пугачевой. В обмен продюсеру обещали радиоэфиры.

"Я спросил: "А для нас какой обмен?" Он ответил: "А для вас - эфиры, мы поставим вашу песню на наше радио". Я говорю: "А вы знаете, сколько дисков мы уже продали? Альбом вышел год назад, и в тот момент мы легально продали миллион дисков", - вспомнил Никитин.

Продюсер подчеркнул, что в то время уровень пиратства на музыкальном рынке был очень высоким. Поэтому миллион легально проданных дисков, по его словам, свидетельствовал о масштабном интересе к творчеству Сердючки.

"Если учесть, что уровень пиратства тогда составлял 95%, то представьте, сколько дисков люди купили за собственные деньги. И это без песни в эфире Радио России. Поэтому бесплатно работать мы не будем", - пояснил продюсер.

В конце концов, стороны обсудили гонорар и согласились на сотрудничество. Никитин назвал тот период показательным для понимания того, насколько популярной была Верка Сердючка еще до "Евровидения".

Продюсер также вспомнил историю с выступлением в Кремлевском дворце съездов. Сначала команда должна была открывать концерт Сердючки на этой площадке, однако за три недели до происшествия им сообщили, что выступления не будет.

"Для каждого артиста тогда выступление в Кремлевском дворце съездов было очень высокой планкой. И за три недели до концерта нам сказали, что мы там не будем выступать. Без объяснений. Мы были просто в шоке", - рассказал Никитин.

По словам продюсера, команда решила не отменять событие, а перенести его в московский спортивный комплекс "Лужники". Через две-три недели удалось продать 40 тысяч билетов.

"За эти две или три недели мы продали 40 тысяч билетов - это два Дворца спорта. Чтобы вы понимали, тогда ни один артист не собирал столько. Уровень популярности был такой, что его невозможно представить и описать. И все это происходило еще до "Евровидения", - подытожил Никитин.

Популярность Сердючки в начале карьеры

В начале 2000-х Верка Сердючка была одной из известнейших звезд украинской эстрады, а ее популярность достигла и России. В 2003 году артистка выпустила первый русскоязычный альбом, ставший коммерчески успешным и, по данным архива продаж, разошелся тиражом более миллиона экземпляров в Украине и России. В следующем году пластинка получила премию Муз-ТВ как альбом года.

В 2007 году Сердючка вышла на международную сцену "Евровидения" с песней - Dancing Lasha Tumbai. Украинская артистка заняла второе место, а ее выступление стало одним из самых узнаваемых номеров конкурса.

Так образ проводницы из Полтавы, который Андрей Данилко годами развивал на сцене, получил еще больше поклонников за пределами Украины.