Юрій Нікітін розповів про виступ Вєрки Сердючки перед Путіним і порівняв її популярність із Пугачовою

Корпоратив за участю Путіна і Кучми

Під час розмови Юрій пригадав один із виступів Вєрки Сердючки, який запам'ятався йому присутністю одразу двох президентів - Володимира Путіна та Леоніда Кучми. Водночас продюсер зізнався, що вже не пам'ятає, де саме відбувався захід і якого року це було.

"Найцікавіший для мене корпоратив - той, де були присутні Путін і Кучма. Це був концерт для Путіна і Кучми. Я вже не пам'ятаю, що це був за перформанс, але, здається, вони були там удвох. Де саме це відбувалося - не знаю", - розповів Нікітін.

Продюсер також згадав історію знайомства Вєрки Сердючки з Путіним. За його словами, Андрій Данилко неодноразово розповідав про цю ситуацію, однак сам Нікітін подробиць уже не пам'ятає.

"Я не пам'ятаю цієї ситуації. Здається, спочатку Андрій когось покликав, а потім Путін покликав його. Сердючка розповідала про це багато разів, і Данилко теж. Так і відбулося їхнє знайомство. Але який це був рік, я вже навіть не знаю", - поділився продюсер.

Чи була Вєрка Сердючка популярнішою за Аллу Пугачову

За словами Нікітіна, у певний період популярність Вєрки Сердючки в Росії була настільки великою, що її цілком можна було порівнювати з популярністю Алли Пугачової. Продюсер навів історію, яка сталася ще до участі Сердючки в "Євробаченні".

На той час російське радіо ще не транслювало пісні артистки, але її альбом уже активно продавався. За словами Нікітіна, під час зустрічі з генеральним директором "Радіо Росії" йому запропонували запросити Сердючку вести "Золотий грамофон" разом із Пугачовою. В обмін продюсеру обіцяли радіоефіри.

"Я запитав: "А для нас який обмін?" Він відповів: "А для вас - ефіри, ми поставимо вашу пісню на наше радіо". Я кажу: "А ви знаєте, скільки дисків ми вже продали? Альбом вийшов рік тому, і на той момент ми легально продали мільйон дисків", - пригадав Нікітін.

Продюсер наголосив, що в той час рівень піратства на музичному ринку був надзвичайно високим. Тому мільйон легально проданих дисків, за його словами, свідчив про масштабний інтерес до творчості Сердючки.

"Якщо врахувати, що рівень піратства тоді становив 95%, то уявіть, скільки дисків люди купили за власні гроші. І це без пісні в ефірі "Радіо Росії". Тому безкоштовно працювати ми не будемо", - пояснив продюсер.

Зрештою сторони обговорили гонорар і погодилися на співпрацю. Нікітін назвав той період показовим для розуміння того, наскільки популярною була Вєрка Сердючка ще до "Євробачення".

Продюсер також пригадав історію з виступом у Кремлівському палаці з"їздів. Спочатку команда мала відкривати концерт Сердючки на цьому майданчику, однак за три тижні до події їм повідомили, що виступу не буде.

"Для кожного артиста тоді виступ у Кремлівському палаці з'їздів був дуже високою планкою. І за три тижні до концерту нам сказали, що ми там не виступатимемо. Без пояснень. Ми були просто в шоці", - розповів Нікітін.

За словами продюсера, команда вирішила не скасовувати подію, а перенести її до московського спортивного комплексу "Лужники". За два-три тижні вдалося продати 40 тисяч квитків.

"За ці два чи три тижні ми продали 40 тисяч квитків - це два Палаци спорту. Щоб ви розуміли, тоді жоден артист не збирав стільки. Рівень популярності був такий, що його неможливо уявити й описати. І все це відбувалося ще до "Євробачення", - підсумував Нікітін.

Популярність Сердючки на початку кар'єри

На початку 2000-х Вєрка Сердючка була однією з найвідоміших зірок української естради, а її популярність сягнула й Росії. У 2003 році артистка випустила перший російськомовний альбом, який став комерційно успішним і, за даними архіву продажів, розійшовся накладом понад мільйон примірників в Україні та Росії. Наступного року платівка отримала премію "Муз-ТВ" як альбом року.

У 2007-му Сердючка вийшла на міжнародну сцену "Євробачення" з піснею - Dancing Lasha Tumbai. Українська артистка посіла друге місце, а її виступ став одним із найвпізнаваніших номерів того конкурсу.

Так образ провідниці з Полтави, який Андрій Данилко роками розвивав на сцені, здобув ще більше прихильників за межами України.