Зоряна Марченко про "Жіночий лікар. Нове життя", съемки с Исаенко и дочь: блиц с актрисой

– В чем вы больше не соглашаетесь или наоборот согласны со своей героиней в "Жіночий лікар. Нове життя"?

– Я выступаю ее адвокатом, поэтому согласна со всем, что она делает. Мне совершенно понятно - почему, зачем и для чего. У меня к ней как к женщине вопросов нет. Мне кажется, что потом нужно будет задавать вопросы зрителям: что им нравится, поддерживают ли они ее, правильна ли она. Ведь в сериале будут моменты, за которые ее могут осудить как женщину или наоборот - понять и поддержать.

Кадр со съемок четвертого сезона сериала "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: СТБ)

– С кем из коллег вам труднее всего оставаться серьезной в кадре?

– С Андреем Исаенко (смеется). Как-то так складывается, что когда мы вместе на съемочной площадке нам весело.

– Вы играете женщин с непростыми судьбами. Хочется после таких ролей сняться в легкой романтической комедии?

– Вы знаете - нет. Не хотела бы сразу сыграть в какой-нибудь комедии. Мне очень нравятся проекты в жанре триллера или детектива. Нуар, тайны, убийства - мне такое интересно.

– О чем вы чаще всего спорите с дочерью?

– Сейчас, наверное, о поведении. Ей 10 с половиной лет. Мы потихоньку заходим в переходный возраст. Также обсуждаем некоторые правила, личные границы.

– Ваше сердце сейчас занято?

– Занято. Точка (смеется).

– Какое проявление внимания может вас покорить, а какое сразу отталкивает?

– Мне нравятся люди, которые независимо от статуса ведут себя просто и искренне, сразу показывают, каковы они на самом деле - без масок. Это меня очень привлекает. Если же все наоборот - это отталкивает.

Я не люблю грубых, невоспитанных людей. Если человек слишком много себе позволяет или слишком много на себя берет - он никогда не получит мое внимание. Такое поведение меня оттолкнет. Потому что я достаточно закрытый человек - особенно в начале.

– Случалось ли вам отказываться от роли из-за условий съемок? Что стало решающим?

– Нахожу время на то, чтобы побыть наедине, и делаю все, чего пожелает моя душа. Неважно - вечером или в 5 утра, когда все еще спят.

Нужно поддерживать баланс, тем более в столь сложное время, поскольку он очень легко нарушается.

Что известно о четвертом сезоне сериала "Жіночий лікар. Нове життя"

СТБ и FILM.UA Group приступили к съемкам четвертого сезона медицинской драмы "Жіночий лікар. Нове життя". Продолжение будет впервые выходить на СТБ, а премьеру запланировали на 2027 год.

Съемки четвертого сезона сериала "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: СТБ)

Андрей Исаенко вернется к роли акушера-гинеколога Михаила Гончара. В жизни героя появится женщина из его прошлого - Марина Яворская, которая возглавит отделение. Еще одним новым персонажем станет военный хирург Олесь Захарчук. Он будет конкурировать с Гончаром как в работе, так и в личной жизни.

В то же время, Олег Мельник продолжит действовать в собственных интересах, создавая проблемы новому руководству и медцентру. Наряду с рабочими конфликтами и историями пациентов в сезоне покажут личную жизнь Гончара, в частности, его отношения с дочерью Таней.

В актерский состав вошли Зоряна Марченко, Андрей Фединчик, Евгений Ефремов, Надежда Левченко, Алексей Нагрудный, Александра Люта и другие. Режиссером-постановщиком стал Андрей Колесник.