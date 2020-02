10 незвичайних фактів про Стінга: від шахів з Каспаровим до бразильської жаби

Легендарний Sting повертається до Києва, щоб подарувати море позитиву і відмінної музики українцям, яким пощастить потрапити на концерт британської зірки 6 жовтня у Палаці Спорту.

З нагоди цього дійства, Styler вирішив вам розповісти про найбільш незвичайні факти про Стінга.

Одне з багаторічних захоплень Стінга — гра в шахи. А знаменитий радянський гросмейстер Гаррі Каспаров — його давній кумир. Одного разу популярний співак вирішив влаштувати шаховий поєдинок з чемпіоном. Щоб Каспарову було не так нудно, сесійні музиканти теж приєдналися до сеансу одночасної гри. Правда, всі вони капітулювали в лічені хвилини. А ось сам Стінг протримався цілих 50 хвилин. Його суперник, напевно, піддавався, але все ж похвалив зірку поп-музики, відзначивши його манеру ходити конем. Поєдинок транслювався в прямому ефірі американської телекомпанії ABC і зібрав натовпи перед екранами на вулицях Нью-Йорка.

Sting - Englishman In New York

У дитинстві іскру пристрасті до музики в Стинга запалила його мати Одрі. Будучи випускницею музичної школи, вона навчила сина грі на фортепіано і записала в церковний хор. Втім, по-справжньому поворотною подією в його долі став подарунок від батьків на 10 років — бас-гітара. Хлопчик годинами зачинявся в кімнаті і відточував майстерність, пробуючи відтворити відомі мелодії. Сім'я Гордона була надзвичайно бідною і не могла дозволити собі платити за уроки музики. Тому Стінг придумав альтернативний спосіб навчання — він програвав платівки на 33 оберти на хвилину зі швидкістю 45 обертів і таким чином намагався вичленити з аранжування партію баса.

Як і у будь-якої знаменитості, у Стінга є безліч дивацтв. Приміром, в його родині поширюється заборона на носіння шкіряних речей. Штори і скатертини — тільки лляні. А в якості засобу пересування машини начисто програють коням і велосипедам. Але, мабуть, самий незвичайний з його життєвих принципів — це повна відмова від ванни або душа. Він просто ненавидить аромати мила, кремів, дезодорантів та інших гігієнічних засобів. І визнає тільки турецьку парну, яку відвідує рано вранці. Яким чином миється Стінг у турах — залишається тільки здогадуватися.

Sting - Desert Rose

Кілька років тому мозок Стінга став об'єктом дослідження канадського письменника і вченого Деніела Левітіна, автора низки бестселерів на тему музичної психології. Метою наукового експерименту було з'ясувати, як саме працює мозок музикантів. Так, наприклад, нейрони Стінга несподівано виявили близькість двох музичних творів — "Girl" The Beatles " і "Libertango" Астора П'яцолли. Абсолютно різні пісні викликали майже ідентичну реакцію. Як вважають вчені, це через певні схожі елементи, такі як мінорна тональність, мелодійні ходи та інші. Примітно, що Стінг сам запропонував Левітіну взяти участь у дослідженні після того, як був вражений однієї з його робіт.

В активі Стінга незліченна кількість нагород і досягнень. Він 17 разів вигравав Греммі і носить звання Кавалера ордена Британської імперії, який йому вручила особисто королева Єлизавета Друга. Втім, все це меркне перед наступним фактом. Іменем Стінга була названа жаба нещодавно відкритого підвиду "бразильська древесниця" — Dendropsopus stingi. Вся справа в тому, що музикант зробив величезний внесок у порятунок тропічних лісів Амазонії. У 1989 році разом зі своєю другою дружиною Труді і бельгійським кінорежисером Жан-П'єром Дютилье він захопився захистом природи і заснував екологічний фонд — Rainforest Foundation. Крім збереження тропічних лісів, організація бореться за права корінних народів, що живуть в них. А сам Стінг бере активну участь в процесі, жертвує мільйони заради навколишнього середовища та проводить щорічні благодійні концерти під егідою фонду.

Sting - Shape Of My Heart

Багатьох шанувальників артиста цікавить, чому уродженець Ньюкасл-апон-Тауна Гордон Метью Томас Самнер вибрав такий химерний псевдонім як Sting, що в перекладі з англійської означає "жало". Щодо його походження існує кілька теорій. Перша вважає, що все це через дошкульний характер британця. І дійсно, навіть зараз, дивлячись на образ головного благодійника планети Земля, Стінг часом дозволяє собі дошкульні зауваження і фрази, сповнені сарказму.

За другою теорію ідея сценічного імені виникла на концерті, коли в штани співака залетіла бджола. І, нарешті, третя і найбільш правдоподібна — що він отримав цю кличку від керівника аматорського джазового ансамблю, в якому набивав шишки задовго до своєї блискучої кар'єри. І все через улюблений светр Гордона в жовто-чорну смужку, який він носив, практично не знімаючи. Сам артист зізнається, що прізвисько настільки прилипло до нього, що якщо його покликати на вулиці по імені, він навіть не обернеться.

Sting - Fragile

За своє життя Стінг встиг зробити багато добрих справ. Тисячі людей по всьому світу відчувають вдячність по відношенню до нього. Любителі кіно — за своєчасну допомогу молодому режисерові Гаю Річі. Це була ідея дружини Стінга, Труді Стайлер — впливової продюсерки і власниці компанії Maven Pictures. У 90-х вона так була вражена роботою початківця і нікому не відомого режисера, що вирішила проспонсорувати його фільм. Разом зі Стінгом вони надали йому фінансову підтримку, а натомість співак отримав одну з епізодичних ролей у картині. Це був фільм "Карти, гроші, два стволи", який моментально став хітом прокату не тільки у Великобританії, але і по всьому світу. Крім того, саме Стінг познайомив свого друга Гая Річі і Мадонну, тим самим посприявши зірковому шлюбу. А потім і охрестив їх сина Гая Рокко.

Мало хто знає, що Стінг — досвідчений винороб і фермер. Виробництво органічних продуктів давно стало його сімейним бізнесом, що приносить великий дохід. Вже понад 20 років він займається сільським господарством у своєму старовинному маєтку в Тоскані і на фермі в британському містечку Лейк Хаус. У володінні музиканта — кілька магазинів власної продукції: мед, оливкова олія першого віджиму, соуси, джеми. І, звичайно, вина, які високо оцінюються сомельє і користуються попитом. Виробничу частину артист довірив професіоналам. А на себе взяв творчу складову — розроблення етикеток і придумування назв. Деякі найпопулярніші його винні лінійки названі так само, як і всіма улюблені пісні — Sister Moon, Message in a Bottle і When We Dance. Стінг глибоко переконаний, що створення хорошого вина така ж тонке справа, як і створення музичних творів.

Sting, Shaggy - Just One Lifetime

За іронією долі композиція ярого пропагандиста здорового способу життя Стінга "Roxanne" — його вічнозелений хіт про уявної любові до повії — дала назву поширеній в США грі, правила якої навряд чи сподобаються автору. Її учасники змагаються у тому, хто більше всіх вип'є спиртного. Грати в неї прийнято великою компанією. Включається трек і кожен раз, коли в ньому звучить ім'я Роксан, всі дружно роблять ковток. Каверза в тому, що воно вимовляється рівно 17 разів за пісню. І якщо не ухилятися, то до її кінця людина випиває близько 0,5 літра алкоголю.

В часи успіху групи The Police і перші роки сольної кар'єри Стінг вів не самий зразковий спосіб життя. Алкоголь, наркотики, безладний секс. На шлях істинний музиканта наставили заняття йогою і медитацією. Саме вони позбавили його від багатьох шкідливих звичок. Але бути вірним дружині і дотримуватися моногамії його навчила навіть не йога, а інша екзотична практика — тантричний секс. Стінг пояснює це тим, що такі довгі заняття любов'ю можливі тільки з близькою людиною. І вони незрівнянно краще, ніж 5-иминутное задоволення з малознайомою дівчиною. Без малого 70 років він займається сексом по 7 годин без пауз. Факт, який змушує задуматися.

The Police - Roxanne