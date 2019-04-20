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Адель розлучається після 7 років шлюбу: названа причина

STYLERПерсони    20.04.2019 - 11:37
Адель розлучається після 7 років шлюбу: названа причина
Адель розлучається з Саймоном Конеккі – названа причина розриву (фото: instagram.com/adele)

Адель розлучається чоловіком, але дитину вони будуть ростити разом

Адель розлучається з Саймоном Конеккі, з яким вона прожила понад 7 років. У шлюбі у подружжя народився син. Згідно із заявою представників співачки Бенні Тарантіні і Карла Фіша, навіть після розлучення вони будуть намагатися виховувати дитину разом. Про це пише CNN.

"Адель і її партнер розлучилися", - сказав один з представників артистки.

Представники Адель також додали, що вихованням 7-річного Анджело будуть займатися обоє батьків.

"Вони хочуть разом з любов'ю виховувати свого сина. Але також пара просить про конфіденційність", – йдеться в заяві.

Володарка "Греммі" в основному не розповідає про особисте життя і стосунки з Конеккі. Артистка довгий час приховувала свого чоловіка від громадськості і тільки на "Греммі" в 2017 році вона заявила, що Конеккі є її чоловіком.

 

Адель розлучається з Саймоном Конеккі – названа причина розриву (фото: instagram.com/adele)

"Причина, по якій вона досі перебуває у відносинах з Саймоном полягає в тому, що вони знаходяться на одній сторінці", - багатозначно додало джерело видання PEOPLE. – Пріоритет їх відносин – спільний син, Адель подобається бути мамою. Анджело дуже щасливий маленький хлопчик".

Можливою причиною розриву відносин Адель і Конекки, на думку британських ЗМІ, є зрада одного з подружжя, так як сама артистка раніше зізнавалася, що її чоловік розуміє її буквально з півслова. Таку заяву вона зробила після багатьох років спільного життя.

Нагадаємо, що раніше колишня дружина Потапа розповіла, чому п'ять років приховували розлучення.

Також ми писали, що чоловік Собчак подарував їй великий подарунок після заяви про розлучення.

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