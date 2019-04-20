Адель разводится после 7 лет брака: названа причина

Адель разводится с Саймоном Конекки – названа причина разрыва (фото: instagram.com/adele)

Адель разводится мужем, но ребенка они будут растить вместе

Адель разводится с Саймоном Конекки, с которым она прожила более 7 лет. В браке у супругов родился сын. Согласно заявлению представителей певицы Бенни Тарантини и Карла Фиша, даже после развода они будут стараться воспитывать ребенка вместе. Об этом пишет CNN.

"Адель и ее партнер расстались", - сказал один из представителей артистки.

Представители Адель также добавили, что воспитанием 7-летнего Анджело будут заниматься оба родителя.

"Они хотят вместе с любовью воспитывать своего сына. Но также пара просит о конфиденциальности", – говорится в заявлении.

Обладательница "Грэмми" в основном не рассказывает о личной жизни и отношениях с Конекки. Артистка долгое время скрывала своего супруга от общественности и только на "Грэмми" в 2017 году она заявила, что Конекки является ее супругом

Адель разводится с Саймоном Конекки – названа причина разрыва (фото: instagram.com/adele)

"Причина, по которой она до сих пор состоит в отношениях с Саймоном заключается в том, что они находятся на "одной странице", - многозначительно добавил источник издания PEOPLE. – Приоритет их отношений – общий сын, Адель нравится быть мамой. Анджело очень счастливый маленький мальчик".

Возможной причиной разрыва отношений Адель и Конекки, по мнению британских СМИ, является измена одного из супругов, так как сама артистка ранее признавалась, что ее супруг понимает ее буквально с полуслова. Такое заявление она сделала уже после многих лет совместной жизни.

Напомним, что ранее бывшая жена Потапа рассказала, почему пять лет скрывали развод.

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