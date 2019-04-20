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Адель разводится после 7 лет брака: названа причина

STYLERПерсоны    20.04.2019 - 11:37
Адель разводится после 7 лет брака: названа причина
Адель разводится с Саймоном Конекки – названа причина разрыва (фото: instagram.com/adele)

Адель разводится мужем, но ребенка они будут растить вместе

Адель разводится с Саймоном Конекки, с которым она прожила более 7 лет. В браке у супругов родился сын. Согласно заявлению представителей певицы Бенни Тарантини и Карла Фиша, даже после развода они будут стараться воспитывать ребенка вместе. Об этом пишет CNN.

"Адель и ее партнер расстались", - сказал один из представителей артистки.

Представители Адель также добавили, что воспитанием 7-летнего Анджело будут заниматься оба родителя.

"Они хотят вместе с любовью воспитывать своего сына. Но также пара просит о конфиденциальности", – говорится в заявлении.

Обладательница "Грэмми" в основном не рассказывает о личной жизни и отношениях с Конекки. Артистка долгое время скрывала своего супруга от общественности и только на "Грэмми" в 2017 году она заявила, что Конекки является ее супругом

 

Адель разводится с Саймоном Конекки – названа причина разрыва (фото: instagram.com/adele)

"Причина, по которой она до сих пор состоит в отношениях с Саймоном заключается в том, что они находятся на "одной странице", - многозначительно добавил источник издания PEOPLE. – Приоритет их отношений – общий сын, Адель нравится быть мамой. Анджело очень счастливый маленький мальчик".

Возможной причиной разрыва отношений Адель и Конекки, по мнению британских СМИ, является измена одного из супругов, так как сама артистка ранее признавалась, что ее супруг понимает ее буквально с полуслова. Такое заявление она сделала уже после многих лет совместной жизни.

Напомним, что ранее бывшая жена Потапа рассказала, почему пять лет скрывали развод.

Также мы писали, что муж Собчак подарил ей большой подарок после заявления о разводе.

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