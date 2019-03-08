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Муж Собчак подарил ей большой подарок после заявления о разводе (видео)

STYLERЖизнь    08.03.2019 - 19:14
Муж Собчак подарил ей большой подарок после заявления о разводе (видео)
Фото: sobchakprotivvseh.ru

Ксения Собчак была довольна тому, что Виторган не оставил ее без внимания на 8 марта

Ксения Собчак получила от мужа Максима Виторгана, с которым они публично расстались в соцсети, огромный букет цветов на 8 марта. Видео подарка известная телеведущая опубликовала в своем Instagram-сторис.

На видео слышно, что она говорит своему сыну Платону о том, что его папа Максим прислал ей роскошный букет цветов.

Видео: YouTube/Мария Рагуткина

Сыну Платону букет тоже пришел по душе и он схватил за одну ручку пакета с цветами и потащил по полу, чем развеселил Ксению Собчак, которая предложила поставить цветы в воду.

Муж Собчак подарил ей большой подарок после заявления о разводе (видео)

Муж Собчак подарил ей большой подарок после заявления о разводе (видео)

Скриншот с видео (instagram.com/xenia_sobchak)

Напомним, что у Ксении Собчак серьезные отношения с режиссером Константином Богомоловым. К слову, недавно Собчак познакомила сына со своим любовником и его дочерью.

Ранее сообщалось о том, что Собчак посетила столицу Франции вместе с Богомоловым. О своей поездке в Париж телеведущая написала в соцсетях. При этом она также раскритиковала город влюбленных.

Мы также писали о том, что Собчак была замечена в киевском баре, в котором она исполнила песню группы "Океан Ельзи".

 

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