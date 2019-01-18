Внезапно запела: Собчак заметили в киевском баре

Коллаж РБК-Украина

Телеведущая отметила, что провела в столице тайные переговоры

Российскую телеведущую и экс-кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, которая прибыла в четверг в Киев и даже объяснила зачем, заметили в киевском баре, где она исполнила песню украинской группы "Океан Ельзи". Аудио опубликовал на своей странице в Twitter блогер Афанасий Свиридович.

Так, в социальных сетях появилось несколько записей, на которых Ксения Собчак поет песню Святослава Вакарчука "Я не здамся без бою".

Телеведущая попыталась скопировать голос Вакарчука. Ее голос слышно хорошо, а вот как выглядит звезда на мероприятии – узнать нельзя, так как запись велась в полумраке помещения.

собчак заспівала вакарчука в кіеві pic.twitter.com/K0mrRXP90z — афанасій свиридович (@ibuiplachu) 18 января 2019 г.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ксения Собчак по приезду в столицу Украины, сразу же оскандалилась из-за написания слова "Киев" на своей странице в Instagram.

Также мы рассказывали о том, что Ксения Собчак рассказала, для чего она приехала в Киев.

Собчак сказала, что она приехала погостить к подруге, а ей сразу же оборвали телефон. Она говорит, что люди почему-то не могут представить, что в Киев можно ездить и без политического контекста.

Однако в своем Instagram она публиковала фото и видео-отчеты о прогулках в Киеве и отметила посещения "после тайных переговоров".

Скриншот поста (instagram.com/xenia_sobchak)

А также ранее мы писали о том, что Собчак попала в расистский скандал во время отпуска на Мальдивских островах.