"Роскошные рабы": Собчак попала в расистский скандал

Видео: YouTube/Олена Денисюк

Российская телеведущая, журналист и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, которая недавно показала патриотичный купальник в стиле украинского флага, опозорилась во время отдыха на Мальдивах. Об этом сообщает издание Super.

После Нового года Ксения Собчак отправилась в отпуск на Мальдивские острова. Во время отдыха она публиковала различные фотографии, которые тут же становились предметов внимания у пользователей социальных сетей. Также звезда публиковала и видео с отдыха.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Так, Собчак разместила видео ужина в одном из шикарных ресторанов. Во время того, как обслуживающий персонал заведения приносил ей блюдо с дорогими морепродуктами, она обронила фразу "Вот она роскошь. Чернокожие рабы, роскошь и красота".

После шквала негатива в социальных сетях, Собчак удалила расистское видео.

Однако, как отметили в издании, из этого высказывания у телеведущей могут возникнуть теперь проблемы с посещениями зарубежных стран, в частности, ей могут отказать в визите в США, а также в некоторые страны Европы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как Собчак опозорилась во время визита в столицу Украины. Она опубликовала запись, в которой написала слово "Киев" с ошибками и тем самым вызвала бурю негодования в социальных сетях.

А также мы писали о том, что Ксения Собчак потребовала, чтобы в социальных сетях прекратили обсуждать ее личную жизнь и развод с мужем.