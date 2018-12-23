"Свобода делать свое": Собчак официально прокомментировала развод

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Собчак считает, что никто не имеет права вмешиваться в личную жизнь ее семьи

Известная российская телеведущая, журналистка и экс-кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак подогревает слухи о разводе с Максимом Виторганом. Она написала обличающий пост в социальной сети Instagram, где попросила поклонников и хейтеров не лезть в ее личную жизнь.

"Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать свое", — написала Собчак.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, что ранее стало известно о причинах развода Собчак и Вторгана. Светская львица Божена Рынска рассказала, что семейная пара уже несколько месяцев не живет вместе.

По информации СМИ, сначала о романе поползли слухи в социальных сетях, и позже журналисты нашли этому подтверждение. Папарацци утверждают, что роман между Собчак и Богомоловым длится с лета. Что до 43-летнего Богомолова, то и его брак с актрисой Дарьей Мороз недавно был расторгнут (они расстались в этом году после 8 лет замужества). Утверждают, что причиной развода и стала 37-летняя Ксения Собчак.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей беременности.