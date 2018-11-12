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Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей беременности

STYLERПерсона    12.11.2018 - 11:50
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей беременности
Коллаж РБК-Украина

Российская телеведущая рассказала, ожидает ли она ребенка

Известная российская телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак отреагировала на слухи о своей второй беременности. Свой комментарий Ксения Собчак опубликовала на Telegram-канале.

Поводом для того, чтобы развенчать слухи о второй беременности стала публикация о четвертой беременности подруги Ксении Собчак актрисы Виктории Толстогановой.

"Вика! Сочувствую! Вроде позавчера виделись, выпивали, и ты не была беременной от слова совсем. Как же достали эти охотники за чужой беременностью. Пару месяцев назад я тоже вначале была беременной, потом, когда беременность затянулась (но журналисты же не могут быть неправы, правда ведь?) "Сделала аборт" от любовника и так далее, и тому подобное", - написала Собчак.

Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей беременности

Скриншот комментария (web.telegram.org/@bloodysx)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ксения Собчак беременна вторым ребенком.

Информации о беременности российской телеведущей и политика подтвердил ее официальный представитель Кирилл Суханов.

"Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", - сказал Суханов.

А также рассказывали о том, что Ксения Собчак попала в скандал из-за телефона.

Известный южнокорейский производитель телефонов Samsung подал в суд на телеведущую и экс-кандидатку в президенты РФ Ксению Собчак за то, что она нарушила условия контракта и появилась на публике с телефоном другой марки.

Видео: РБК-Украина

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