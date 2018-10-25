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Нарушила контракт: Ксения Собчак попала в скандал из-за телефона

STYLERПерсона    25.10.2018 - 16:15

Видео: YouTube/Alexander Redking1

Известный южнокорейский производитель телефонов Samsung подал в суд на телеведущую и экс-кандидатку в президенты РФ Ксению Собчак за то, что она нарушила условия контракта и появилась на публике с телефоном другой марки. О этом пишет издание "СтарХит" со ссылкой на западные СМИ.

Сообщается, что компания требует от Ксении Собчак более полутора миллионов долларов за то, что она появилась во время одного из своих интервью на телевидении с телефоном iPhoneX в руках. По условиям контракта, телеведущая должна была пользоваться лишь смартфонами бренда Samsung.

Известно, что Ксения и раньше нарушала условия контракта, однако компания некоторое время не обращала внимание на несоблюдение регламента. О сумме гонорара Ксении Собчак с брендом Samsung не сообщается. Западные СМИ сообщают, что в эту сумму могли быть включены еще и штрафы за невыполнение контрактных обязательств. Если компания-производитель одержит победу в суде, то Собчак вынуждена будет уплатить сумму в $1,6 миллиона.

Сама Ксения Собчак ситуацию не комментирует, а в российском офисе Samsung заявили, что данная информация – слухи, так как решение об иске пока не принято.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что британка убила больного раком мужа после 9 месяцев покушений.

А также писали о том, что юрист рассказал о компенсации после масштабного ДТП на Печерске в Киеве.

Видео: РБК-Украина

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