Порушила контракт: Ксенія Собчак потрапила у скандал через телефон

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Відомий південнокорейський виробник телефонів Samsung подав в суд на телеведучу і екс-кандидатку в президенти РФ Ксенію Собчак за те, що вона порушила умови контракту і з'явилася на публіці з телефоном іншої марки. Про це пише видання "СтарХит" з посиланням на західні ЗМІ.

Повідомляється, що компанія вимагає від Ксенії Собчак більше півтора мільйонів доларів за те, що вона з'явилася під час одного зі своїх інтерв'ю на телебаченні з телефоном iPhoneX в руках. За умовами контракту, телеведуча повинна була користуватися лише смартфонами бренду Samsung.

Відомо, що Ксенія і раніше порушувала умови контракту, проте компанія деякий час не звертала увагу на недотримання регламенту. Про суму гонорару Ксенії Собчак з брендом Samsung не повідомляється. Західні ЗМІ повідомляють, що в цю суму могли бути включені ще й штрафи за невиконання контрактних зобов'язань. Якщо компанія-виробник здобуде перемогу в суді, то Собчак змушена буде сплатити суму в $1,6 мільйона.

Сама Ксенія Собчак ситуацію не коментує, а в російському офісі Samsung заявили, що дана інформація – чутки, так як рішення про позов поки не прийнято.

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Відео: РБК-Україна