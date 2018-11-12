Ксенія Собчак прокоментувала чутки про свою вагітність

Колаж РБК-Україна

Російська телеведуча розповіла, чи очікує вона дитину

Відома російська телеведуча, екс-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак відреагувала на чутки про свою другу вагітність. Свій коментар Ксенія Собчак опублікувала на Telegram-каналі.

Приводом для того, щоб розвіяти чутки про другу вагітність стала публікація про четверту вагітність подруги Ксенії Собчак актриси Вікторії Толстоганової.

"Віка! Співчуваю! Ніби позавчора бачилися, випивали, і ти не була вагітною від слова зовсім. Як же дістали ці мисливці за чужий вагітністю. Пару місяців тому я теж спочатку була вагітною, потім, коли вагітність затягнулася (але журналісти не можуть бути неправі, адже правда?) "Зробила аборт" від коханця і так далі, і тому подібне", - написала Собчак.

Скріншот коментарів web.telegram.org/@bloodysx)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Ксенія Собчак вагітна другою дитиною.

Інформації про вагітність російської телеведучої і політика підтвердив її офіційний представник Кирило Суханов.

"Так, це правда. Ксенія чекає народження другої дитини. Зараз ранній термін вагітності. Від інших коментарів ми утримаємося", - сказав Суханов.

А також розповідали про те, що Ксенія Собчак потрапила у скандал через телефону.

Відомий південнокорейський виробник телефонів Samsung подав в суд на телеведучу і екс-кандидатку в президенти РФ Ксенію Собчак за те, що вона порушила умови контракту і з'явилася на публіці з телефоном іншої марки.

Відео: РБК-Україна