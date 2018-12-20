Ксения Собчак разводится с мужем: стала известна причина

Коллаж РБК-Украина

В близком окружении пары сообщили об измене

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак и ее муж, актер Максим Виторган, решили развестись. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Ксения Собчак и Максим Виторган подали на развод. Известно, что пара уже несколько месяцев не живет вместе и новогодние праздники они тоже собираются отмечать порознь.

Ксения Собчак и Максим Виторган (instagram.com/mvitorgan)

Светская львица Божена Рынска утверждает, что у Ксении Собчак уже почти полгода отношения с другим мужчиной – режиссером Константином Богомоловым.

"Новый год они встречают не вместе. Ужас, у него ведь ребенок. И тут Виторган выложил фото с голым торсом. Мол, вот, что ты потеряла. Бедный Максим, он с годами все больше становится похож на грустного еврейского клоуна. А Собчак, не скрываясь особо, спит с Богомоловым еще с лета", — рассказала Рынска.

43-летний режиссер Константин Богомолов работает в театре МХТ имени Чехова. Его супругой была известная актриса Дарья Мороз. Они поженились в 2010 году и внезапно расстались в 2018 году. Причиной их разрыва знакомые называют Ксению Собчак.

Фото: Константин Богомолов (instagram.com/konbog75)

Кроме того, Богомолов часто публикует на своих страницах в социальных сетях посты, где упоминает Собчак. И в октябре звезды почти одновременно опубликовали фотографии одной и той же местности в Сочи.

Поклонники телеведущей отметили, что в последнее время она появляется на светских мероприятиях в гордом одиночестве и на ее руке отсутствует обручальное кольцо.

Фото: Ксения Собчак (instagram.com/xenia_sobchak)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ани Лорак официально подала на развод.

А также писали о том, что всемирно известная модель разводится с мужем.