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Без кольца: всемирно известная модель разводится с мужем

STYLERПерсона    18.12.2018 - 19:54
Без кольца: всемирно известная модель разводится с мужем
Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд (фото: instagram.com)

Они считались одной из самых крепких звездных пар

Легендарная супермодель Синди Кроуфорд появилась на публике без обручального кольца, сообщает издание Radar Online.

Таблоид связался с источником из окружения пары, который подтвердил — после 20-ти лет совместной жизни 52-летняя Синди Кроуфорд и 56-летний Рэнди Гербер действительно приняли решение развестись. Инициатором разрыва отношений, по словам инсайдера, стала Синди.

Без кольца: всемирно известная модель разводится с мужем

Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд (фото: instagram.com)

Источник уточняет, что с тех пор, как их совместные дети – 17-летняя Кайя Гербер, которая стала моделью года, и сын - 19-летний Пресли Гербер выросли и стали жить отдельно, супруги будто утратили смысл дальнейшего совместного проживания и начали все чаще ссориться.

Без кольца: всемирно известная модель разводится с мужем

Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, Пресли Гербер (фото: instagram.com)

Стоит отметить, что 29 мая 2018 года легендарная супермодель Синди Кроуфорд и успешный предприниматель и бывший манекенщик Рэнди Гербер отметили 20-летие со дня свадьбы. Их называли одной из самых крепких пар среди знаменитостей.

Бытуют слухи, будто селебритис уже давно не вместе, а просто делают вид на публике, дабы в обществе поменьше сплетничали о их личной жизни.

Ранее мы писали о том, что знаменитая модель снялась в чувственной фотосессии

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