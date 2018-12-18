ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Без кільця: всесвітньо відома модель розлучається з чоловіком

STYLERПерсона    18.12.2018 - 19:54
Без кільця: всесвітньо відома модель розлучається з чоловіком
Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com)

Вони вважалися однією з найміцніших зіркових пар

Легендарна супермодель Сінді Кроуфорд з'явилася на публіці без обручки, повідомляє видання Radar Online.

Таблоїд зв'язався з джерелом з оточення пари, який підтвердив — після 20-ти років спільного життя 52-річна Сінді Кроуфорд і 56-річний Ренді Гербер дійсно прийняли рішення розлучитися. Ініціатором розриву відносин, за словами інсайдера, стала Сінді.

Без кільця: всесвітньо відома модель розлучається з чоловіком

Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com)

Джерело уточнює, що з тих пір, як їхні спільні діти – 17-річна Кайя Гербер, яка стала моделлю року, і син - 19-річний Преслі Гербер виросли і стали жити окремо, подружжя нібито втратило сенс подальшого спільного проживання і почало все частіше сваритися.

Без кільця: всесвітньо відома модель розлучається з чоловіком

Ренді Гербер, Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, Преслі Гербер (фото: instagram.com)

Варто відзначити, що 29 травня 2018 року легендарна супермодель Сінді Кроуфорд і успішний підприємець і колишній манекенник Ренді Гербер відзначили 20-річчя з дня весілля. Їх називали однією з найміцніших пар серед знаменитостей.

Побутують чутки, ніби селебрітіс вже давно не разом, а просто роблять вигляд на публіці, щоб у суспільстві поменше пліткували про їхнє особисте життя.

Раніше ми писали про те, що знаменита модель знялася в чуттєвій фотосесії.

Читайте також: Супермодель Ірина Шейк засвітилася в Мадриді в елегантному образі.

Трансгендер з Топ-модель по-українськи про зміну статі: Було дуже страшно Щасливі разом: 52-річний Венсан Кассель вийшов у світ з молодою дружиною
Новини України Голливудразводмодель
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся