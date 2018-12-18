Без кільця: всесвітньо відома модель розлучається з чоловіком

Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com)

Вони вважалися однією з найміцніших зіркових пар

Легендарна супермодель Сінді Кроуфорд з'явилася на публіці без обручки, повідомляє видання Radar Online.

Таблоїд зв'язався з джерелом з оточення пари, який підтвердив — після 20-ти років спільного життя 52-річна Сінді Кроуфорд і 56-річний Ренді Гербер дійсно прийняли рішення розлучитися. Ініціатором розриву відносин, за словами інсайдера, стала Сінді.

Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com)

Джерело уточнює, що з тих пір, як їхні спільні діти – 17-річна Кайя Гербер, яка стала моделлю року, і син - 19-річний Преслі Гербер виросли і стали жити окремо, подружжя нібито втратило сенс подальшого спільного проживання і почало все частіше сваритися.

Ренді Гербер, Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, Преслі Гербер (фото: instagram.com)

Варто відзначити, що 29 травня 2018 року легендарна супермодель Сінді Кроуфорд і успішний підприємець і колишній манекенник Ренді Гербер відзначили 20-річчя з дня весілля. Їх називали однією з найміцніших пар серед знаменитостей.

Побутують чутки, ніби селебрітіс вже давно не разом, а просто роблять вигляд на публіці, щоб у суспільстві поменше пліткували про їхнє особисте життя.

Раніше ми писали про те, що знаменита модель знялася в чуттєвій фотосесії.

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