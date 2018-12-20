Ксенія Собчак розлучається з чоловіком: стала відома причина

Колаж РБК-Україна

У близькому оточенні пари повідомили про зраду

Відома російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак і її чоловік, актор Максим Віторган, вирішили розлучитися. Про це повідомляє видання "СтарХит".

Ксенія Собчак і Максим Віторган подали на розлучення. Відомо, що пара вже кілька місяців не живе разом і новорічні свята вони теж збираються відзначати порізно.

Ксенія Собчак і Максим Віторган (instagram.com/mvitorgan)

Світська левиця Божена Ринська стверджує, що у Ксенії Собчак вже майже півроку відносини з іншим чоловіком – режисером Костянтином Богомоловим.

"Новий рік вони зустрічають не разом. Жах, адже у нього є дитина. І тут Віторган виклав фото з голим торсом. Мовляв, ось, що ти втратила. Бідний Максим, він з роками все більше стає схожий на сумного єврейського клоуна. А Собчак, не ховаючись особливо, спить з Богомоловим ще з літа", — розповіла Ринських.

43-річний режисер Костянтин Богомолов працює в театрі МХТ імені Чехова. Його дружиною була відома актриса Дарина Мороз. Вони одружилися в 2010 році і раптово розлучилися в 2018 році. Причиною розриву знайомі називають Ксенію Собчак.

Фото: Костянтин Богомолов (instagram.com/konbog75)

Крім того, Богомолов часто публікує на своїх сторінках у соціальних мережах пости, де згадує Собчак. І в жовтні зірки майже одночасно опублікували фотографії однієї і тієї ж місцевості в Сочі.

Шанувальники телеведучої відзначили, що останнім часом вона з'являється на світських заходах в гордій самоті і на її руці відсутня обручка.

Фото: Ксенія Собчак (instagram.com/xenia_sobchak)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Ані Лорак офіційно подала на розлучення.

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