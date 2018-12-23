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"Свобода робити своє": Собчак офіційно прокоментувала розлучення

STYLERПерсона    23.12.2018 - 11:55
"Свобода робити своє": Собчак офіційно прокоментувала розлучення
Фото: (Колаж РБК-Україна)

Собчак вважає, що ніхто не має права втручатися в особисте життя її родини

Відома російська телеведуча, журналістка і екс-кандидат на пост президента РФ Ксенія Собчак підігріває чутки про розлучення з Максимом Віторганом. Вона написала викриваючий пост в соціальній мережі Instagram, де попросила прихильників і хейтеров не лізти в її особисте життя.

"Подивіться на цю пораду. Може бути, ви не в змозі зрозуміти її відразу, але це послання дуже просте. Це послання таке: не втручайтеся. Це послання таке: не судіть. Це послання таке: ви ніхто, щоб змінювати когось іншого. Це не ваша справа. Ви не призначені робити це. Живіть своїм життям і дозволяйте іншим жити їх життям. Нехай у кожного буде свобода робити своє", — написала Собчак.

&quot;Свобода робити своє&quot;: Собчак офіційно прокоментувала розлучення

Скріншот поста облікового запису instagram.com/xenia_sobchak

Нагадаємо, що раніше стало відомо про причини розлучення Собчак і Вторгана. Світська левиця Божена Ринська розповіла, що сімейна пара вже кілька місяців не живе разом.

За інформацією ЗМІ, спочатку про роман поповзли чутки в соціальних мережах, і пізніше журналісти знайшли цьому підтвердження. Папарацці стверджують, що роман між Собчак і Богомоловим триває з літа. Що до 43-річного Богомолова, то і його шлюб з актрисою Дариною Мороз нещодавно був розірваний (вони розлучилися в цьому році після 8 років заміжжя). Стверджують, що причиною розлучення стала 37-річна Ксенія Собчак.

Раніше ми писали, що Ксенія Собчак прокоментувала чутки про свою вагітність.

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