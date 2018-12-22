Разрушенный брак: у Ксении Собчак роман на стороне

Фото: Ксения Собчак (instagram.com-xenia_sobchak)

Папарацци утверждают, что Собчак встречается с Богомоловым около полугода

Известный российский политик, телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая решила развестись со своим мужем, актером Максимом Виторганом, встречается с режиссером Константином Богомоловым. Эту информацию ранее озвучила светская львица Божена Рынска. Теперь же, как пишет издание Spletnik.ru, факт романа на стороне подтвердили сразу несколько человек из окружения Собчак.

Семейная пара уже несколько месяцев не живет вместе.

Ксения Собчак и Максим Виторган (instagram.com/mvitorgan)

Что до 43-летнего Богомолова, то и его брак с актрисой Дарьей Мороз недавно был расторгнут (они расстались в этом году после 8 лет замужества). Утверждают, что причиной развода и стала 37-летняя Ксения Собчак.

Фото: instagram.com/konbog75

По информации СМИ, сначала о романе поползли слухи в социальных сетях, и позже журналисты нашли этому подтверждение. Папарацци утверждают, что роман между Собчак и Богомоловым длится с лета.

Константин Богомолов (Фото: instagram.com/konbog75)

Сам Богомолов эти слухи опровергает. А Собчак с Виторганом не устают публиковать в Instagram семейные видео и фото. Кстати, как сообщает ресурс со ссылкой на одного из инсайдеров, на премьере спектакля Богомолова "АЙ ФАК. Трагедия" все три "героя любовного треугольника" спокойно общались друг с другом.

Ранее мы сообщали, что Ксения Собчак отреагировала на слухи о своей второй беременности.

Также мы писали о том, что Ксения Собчак попала в скандал из-за телефона.

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Видео: РБК-Украина